Météo Algérie: une vague de chaleur atteignant les 48 degrés à l’ombre

Selon le bulletin météo dont la validité s’étend de cette matinée jusqu’à 21 h, l’Office National de la Météorologie porte à la connaissance des citoyens algériens que la chaleur caniculaire se poursuit ce week-end dans plusieurs wilayas.

En effet, les services météorologiques ont mis en garde ce samedi 7 août 2021, contre une grande vague de chaleur dans les Wilayas de l’est et du sud du pays. C’est températures records atteindront dans certaines wilayas les 48 degrés sous l’ombre

Plus de 10 wilayas concernées par cette alerte

Selon l’alerte émise par les services météorologiques les températures oscilleront entre les 40 et 48 degrés à l’ombre. De plus le bulletin météorologique précise que les wilayas concernées sont de Souk Ahras, Skikda, Annaba, Constantine, El Tarf, Mila, M’sila, Ouargla, El Oued et enfin Timimoun.

Quant aux wilayas de Ouargla, Touggourt, Aïn Saleh, El Menia, Al Meghaier, Adrar ainsi que Ouled Djellal, les météorologues ont prévu qu’elles connaîtront également une forte canicule aujourd’hui, et ce, jusqu’à neuf heures du soir.

Face à cette vague de chaleur, les autistes compétentes appellent à la vigilance et rappelle quelques conseils de prudence pour se préserver de la chaleur. Bien s’hydrater, veiller à rester au frais au plus fort des pics de chaleur, être attentif aux signaux envoyés par le corps… Autant de gestes indispensables pour ne pas trop souffrir de cette hausse de température.