Après plusieurs épisodes d’instabilité, les conditions météorologiques devraient connaître une relative accalmie en Algérie durant cette fin de semaine. Selon les dernières prévisions communiquées par les services de l’Office national de la météorologie (ONM), les régions du Nord devraient profiter d’un temps généralement dégagé, même si quelques nuages bas et des épisodes de brume ou de brouillard localisés sont possibles, notamment sur les zones côtières et les plaines intérieures en début de matinée.

Cette tendance devrait se poursuivre jusqu’à dimanche, avec toutefois quelques passages nuageux et des pluies éparses sur les régions côtières du Centre et de l’Est. À l’Ouest, le temps devrait rester globalement ensoleillé. Dans le Sud, les conditions seront dans l’ensemble favorables, avec un ciel dégagé à partiellement nuageux. Quelques formations orageuses pourraient néanmoins se développer sur le Hoggar et le Tassili durant l’après-midi et la soirée de vendredi.

Météo Algérie : des températures relativement douces vendredi et samedi

Côté mercure, les températures maximales resteront relativement douces pour la saison dans les régions du Nord.

Pour ce vendredi 20 novembre, elles devraient osciller entre 21 et 25 °C sur les régions côtières, tandis que les régions intérieures enregistreront des valeurs comprises entre 17 et 24 °C. Dans le Sud, les maximales seront plus élevées, avec des températures variant entre 23 et 35 °C.

Samedi 21 novembre, une légère baisse est à prévoir sur une partie du Nord. Les températures maximales devraient généralement se situer entre 18 et 25 °C, avec des pointes de 26 à 27 °C possibles sur les régions intérieures de l’Ouest.

Dans les régions sahariennes, les valeurs seront plus contrastées selon les secteurs. Le Sud-Ouest, le nord du Sahara, les oasis et l’Est du désert devraient enregistrer des températures comprises entre 24 et 29 °C. Dans les autres régions sahariennes, les maximales pourraient atteindre 30 à 33 °C.

Malgré ces températures relativement agréables en journée, les nuits et les matinées resteront fraîches. Pour les prochains jours, les minimales devraient se situer entre 10 et 19 °C, tandis que les maximales sur les régions du Nord évolueront entre 20 et 27 °C. Dans le Sud, elles pourront atteindre 36 °C.

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Mer agitée à forte : des vents dépassant les 60 km/h

Les conditions seront moins favorables en mer. L’état de la mer est annoncé agité à fort, avec des vents susceptibles de dépasser les 60 km/h. Une situation qui pourrait compliquer les sorties en mer et les activités maritimes, notamment sur les secteurs les plus exposés.

Un changement de temps attendu à partir du mercredi 25 novembre

Si les prochains jours s’annoncent relativement calmes, les tendances météorologiques à plus longue échéance laissent entrevoir une dégradation plus marquée à partir de la semaine prochaine.

D’après les modèles numériques de prévision, une dépression en provenance de l’Europe de l’Ouest pourrait atteindre les régions du Nord du pays à partir du mercredi 25 novembre 2026, avec une perturbation susceptible de se maintenir jusqu’au samedi suivant.

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Le changement de temps pourrait toutefois commencer dès la nuit de mardi à mercredi, avec un ciel de plus en plus couvert et les premières pluies éparses. Les précipitations devraient ensuite gagner en intensité dès la matinée de mercredi, touchant progressivement une grande partie des régions septentrionales.

Les premières projections évoquent des cumuls de pluie pouvant dépasser localement les 50 mm. Cette perturbation pourrait également s’accompagner d’une masse d’air froid d’origine polaire et sibérienne, entraînant une baisse sensible des températures et des conditions particulièrement froides sur plusieurs régions.

Il convient toutefois de rappeler que ces prévisions concernent une échéance encore éloignée. L’intensité, la trajectoire et les régions les plus touchées par cette dépression restent susceptibles d’évoluer au fil des prochaines actualisations météorologiques.

En attendant, le temps devrait donc rester relativement stable jusqu’à dimanche, avec quelques précipitations localisées sur le Centre et l’Est, avant une possible dégradation plus importante à partir du milieu de la semaine prochaine.

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