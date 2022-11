Météo Algérie : week-end pluvieux pour plusieurs régions du nord

Après un mois d’octobre chaud et ayant connu des températures parfois caniculaires au nord du pays, la pluie fait enfin son retour, le week-end sera pluvieux dans plusieurs wilayas du pays.

En effet, les wilayas du nord du pays, notamment de l’est et du centre, verront à partir d’aujourd’hui, le jeudi 3 novembre, dans la soirée l’arrivée d’une perturbation avec des chutes de pluie mais aussi une diminution significative des températures.

Selon l’Office Nationale de Météorologie (ONM) une série de perturbations météorologiques, à partir de jeudi soir, toucheront les régions est et centre.

Météo Algérie a donc émis un bulletin météo spécial (BMS), valable tout le week-end sur plusieurs régions du nord, avec des quantités de pluie allant de 20 à 40 mm.

Pour les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaia, Jijel et Skikda, le BMS sera valide toute la journée du vendredi 4 novembre, jusqu’au lendemain à 3 heures du matin.

Alors, que pour les wilayas de Annaba, El Tarf, Souk Ahras et Guelma, ou les pluies pourraient localement atteindre les 50 mm, le bulletin météo spécial sera valide durant les journées du vendredi 4 et samedi 5 novembre 2022.

Qu’en sera-t-il des températures ?

Quant aux températures, elles connaîtront une baisse importante, surtout durant la nuit et le matin. Où le temps sera froid sur toutes les régions côtières et intérieures, ainsi que dans le nord du désert.

Les températures oscilleront entre 14 et 22 degrés dans les régions du nord. Et de 20 à 30 sur les états du sud. Cependant, il ne dépassera pas 4 degrés le matin et le soir.

Quant à la mer elle sera agitée en raison de vents violents dépassant les 60 km/h sur la plupart des côtes nationales. On notera des vagues de 3 mètres de hauteur.