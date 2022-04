Météo Algérie : un temps printanier sur l’ensemble du pays ce 8 avril

Après plusieurs jours de pluies et de froid, le ciel hivernal gris cède sa place à un beau ciel bleu. La saison printanière reprend sa place et s’affirme avec un soleil éclatant et un ciel dégagé. Les services de Météo Algérie prévoient un beau temps et une hausse des températures sur l’ensemble des régions du pays pour ce vendredi 8 avril.

Dans son bulletin météo de ce vendredi, l’Office national de la Météorologie (ONM) n’a émis aucune alerte météo et a indiqué que les régions Nord du pays connaîtront « quelques bancs de brume locaux vers l’intérieur de l’Ouest et du Centre-Ouest durant la matinée ». Les mêmes services ont souligné que « le ciel, généralement dégagé, se voilera à partir de la soirée par l’Ouest » dans ces mêmes régions.

Concernant les régions Sahariennes, Météo Algérie a prévu « un ciel partiellement voilé de l’Extrême-Sud vers le Hoggar/Tassili et le Sahara Oriental », et « un temps ensoleillé sur les autres régions sahariennes ». Ainsi, l’ensemble du pays connaîtra un ciel clair et un temps stable et bien ensoleillé ce vendredi 8 avril.

Les températures pour ce vendredi 8 avril

Selon l’ONM, les températures maximales prévues ce 8 avril sur les régions côtières varieront entre 20 et 23 degrés Celsius, avec 23 °C à Alger, Oran et El Tarf et 20 °C à Béjaia et Tenes.

Les régions intérieures connaîtront des températures maximales comprises entre 18 et 24 degrés Celsius, avec 21 °C à Blida et Mascara, 24 °C à M’Sila et 18 °C à Tiaret et Médea.

Météo Algérie a également prévu des températures maximales comprises entre 25 et 44 degrés Celsius sur les régions sahariennes, avec 27 °C à Biskra et Bechar et 32 °C à Adrar.

Par rapport aux températures minimales prévues pour ce vendredi 8 avril, les services de l’ONM ont annoncé des températures comprises entre 7 et 10 degrés Celsius sur les régions côtières, entre 4 et 9 degrés Celsius sur les régions intérieures et enfin, entre 12 et 19 degrés Celsius sur les régions sahariennes.