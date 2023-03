Météo Algérie : un temps printanier sur l’ensemble du pays ce 11 mars

Après quelques jours de froid, de pluie et de neige, le beau temps a pris place, et le soleil a fait son grand retour, sur la majorité des régions du pays. En effet, les premiers jours de ce mois de mars ont été froids, et ces derniers jours ont été marqués par le retour du beau temps, et les températures ont connu une hausse assez sensible.

Comme hier, pour ce samedi 11 mars 2023, l’Office nationale de météorologie (ONM), n’a émis aucun bulletin météo spécial (BMS) sur aucune wilaya du pays.

Quelles sont les prévisions météorologiques pour ce 11 mars ?

Concernant les prévisions de ce samedi 11 mars 2023, Météo Algérie prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé pour les régions Nord du pays.

Par ailleurs, pour les régions Sahariennes, la même source prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé, dans tout le Sud algérien.

Pour conclure, Météo Algérie annonce pour ce samedi 11 mars 2023, des températures moyennes qui restent assez chaudes, et vont donc osciller entre 19 et 28 °C sur les régions côtières ; entre 20 et 29 °C sur les régions intérieures du pays et entre 24 et 37 °C sur les régions Sahariennes, pour ce vendredi 10 mars 2023.