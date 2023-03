Météo Algérie : un temps printanier sera au rendez-vous ce jeudi 23 mars

Pour ce jeudi 23 mars 2023, coïncidant avec le premier jour du mois sacré de Ramadan, un temps doux et printanier marquera les prévisions météorologiques, et ce, sur l’ensemble du territoire national. En effet, la journée d’aujourd’hui s’annonce ensoleillée et calme.

Dans son bulletin météorologique pour ce 23 mars, l’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir qu’ « ciel généralement dégagé marquera les régions nord du pays ». Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont prévu « un ciel partiellement voilé sur le sud-ouest et le nord Sahara ».

Sur son site internet, l’ONM n’a émis aucune alerte particulière ni aucun bulletin météorologique spécial (BMS). Pour ce jeudi 23 mars, la mer sera également calme, car Météo Algérie n’a pas placé en vigilance « vent violent » et « vague dangereuse » les régions côtières du pays.

Bulletin météo : quel temps fera-t-il ce jeudi ?

En outre, les services de l’ONM ont indiqué que les températures maximales prévues ce jeudi atteindront entre 20 et 28 °C sur les régions côtières du pays. Avec 20 °C à Annaba, 21 °C à Jijel, 22 °C à Skikda, mais aussi 25 °C à Oran et à Alger.

Concernant les régions intérieures du pays, Météo Algérie a prévu des températures maximales avoisinant les 19 et 29 °C. Ainsi, le mercure affichera 23 °C à Guelma, 24 °C à Medea et à Mila, 25 °C à Naama et 29 °C à Mascara.

Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, la même source a fait savoir que les températures maximales attendues ce jeudi 23 mars oscilleront entre 25 et 36 °C. D’ailleurs, l’ONM a prévu 27 °C à El Oued, 29 °C à Djanet et 33 °C à Adrar.