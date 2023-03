Météo Algérie : un temps gris et pluvieux au nord du pays ce 6 mars

Après un week-end pluvieux et enneigé, un temps gris avec quelques pluies éparses et des températures relativement froides marque les prévisions météorologiques en ce début de semaine. Quel temps fera-t-il ce lundi 6 mars ?

Pour ce lundi 06 mars 2023, les services de Météo Algérie ont indiqué qu’ « un ciel souvent nuageux avec quelques pluies parfois orageuses couvrira les régions Centre et Est du pays ». Au niveau des régions Ouest, l’ONM a prévu « des passages nuageux parfois denses vers la partie Est de la zone avec quelques pluies probables ».

Dans son bulletin météorologique, Météo Algérie a fait savoir qu’ « un ciel souvent voilé marquera le Nord Sahara et les oasis », tandis qu’ « un ciel partiellement voilé couvrira le bécharois et l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili ». D’après la même source, « un ciel généralement dégagé va caractériser les autres régions sahariennes ».

Concernant l’état de la mer, Météo Algérie a placé en vigilance jaune la bande côtière allant de Béni Saf à El Kala. D’ailleurs, sur son site internet, l’ONM met en garde quant aux vents violents et aux vagues dangereuses qui affecteront ces côtes aujourd’hui.

Prévisions Météo : les températures prévues ce lundi

Par ailleurs, les services de l’ONM ont indiqué que les températures maximales attendues ce lundi 06 mars 2023 atteindront entre 15 et 22 °C sur les régions côtières, entre 12 et 22 °C sur les régions intérieures et entre 20 et 36 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 15 °C à Guelma et à Tiaret et 16 °C à Annaba, à Jijel et à Skikda. Le mercure affichera 17 °C à Bouira et à Tebessa, 18 °C à Alger et 19 °C à Mascara. Enfin, l’ONM a prévu 20 °C à Biskra, 22 °C à Oran, 26 °C à Béchar et 27 °C à Illizi.