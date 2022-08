Météo Algérie : un temps clair et ensoleillé pour ce lundi 22 aout

Pour ce lundi 22 aout, l‘Office National de Météorologie (ONM) ne prévoit aucune alerte météo, le temps sera clair sur la majorité des régions du pays, avec une légère hausse du mercure.

Pour les régions Ouest et Centre, l’ONM prévoit un ciel généralement dégagé.

Concernant les régions Est du pays, on notera une alternance d’éclaircies et de passages nuageux.

Enfin, pour les régions sahariennes, le ciel sera dégagé à partiellement voilé de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili.

Et un ciel généralement dégagé sur les autres régions.

Légère hausse des températures pour ce lundi 22 août

Selon l’Office National de Météorologie (ONM), pour ce lundi 22 août 2022, les températures enregistrent une légère hausse. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 39 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 28 et 41 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 36 à 47 degrés dans les wilayas du sud, précise encore la même source.