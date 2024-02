Météo Algérie : temps relativement chaud dans certaines régions ce 14 février !

Ces derniers jours ont été marqués par un épisode pluvieux, mais il semble que le temps se stabilise avec le retour tant attendu du soleil et une légère augmentation des températures. Dans cet article, plongeons dans les détails des prévisions météorologiques pour ce mercredi 14 février 2024.

Dans son bulletin météo du jour, l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce un temps globalement stable sur l’ensemble du territoire national. Cependant, les services de Météo Algérie prévoient un temps relativement chaud ce mercredi dans les régions Ouest du pays.

Les températures maximales devraient varier entre 18 et 29 °C sur les régions côtières, entre 15 et 28 °C sur les régions intérieures, et entre 23 et 37 °C sur les régions sahariennes. Plus précisément, l’ONM annonce des températures de 18 °C à El Tarf, à Annaba et à Béjaia, 19 °C à Tipaza et 27 °C à Oran.

En outre, le thermomètre affichera environ 16 °C à Mila, 21 °C à Djelfa et à Blida, ainsi que 26 °C à Relizane et à El Bayadh. Par ailleurs, la température se fera davantage ressentir au Sud, avec 31 °C à In Salah, 33 °C à In Guezzam et 35 °C à Tindouf.

Météo Algérie : que nous réserve le ciel ce mercredi 14 février ?

Aujourd’hui, une stabilité météorologique prévaut sur la quasi-totalité du territoire national ce 14 février. Du côté des régions Nord, les prévisions météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent du brouillard sur les côtes et à l’intérieur des terres en début de matinée, avec un ciel qui se voilera progressivement à l’Ouest, avant de se couvrir davantage dans l’après-midi au Centre, puis à l’Est pendant la nuit.

Quant aux régions sahariennes, le bulletin de Météo Algérie pour ce mercredi prévoit un ciel généralement voilé sur le Sud-Ouest, le Nord Sahara, le Sahara central et l’extrême Sud. Selon la même source, un ciel dégagé à partiellement voilé marquera les autres régions de notre vaste Sud. Ces prévisions météorologiques vous permettront de mieux planifier vos activités en tenant compte des conditions climatiques prévues pour la journée.

À LIRE AUSSI :

>> 100 km en 35 heures à Alger : le challenge fou lancé par YaniSport