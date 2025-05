Météo Algérie : temps printanier au rendez-vous, voici les prévisions de ce mercredi 28 mai

Les conditions printanières se maintiennent ce mercredi 28 mai 2025, avec un temps généralement chaud sur une grande partie du territoire. Tandis que le nord profitera d’un ciel dégagé et de températures agréables, le sud du pays fera face à une atmosphère plus instable, marquée par des vents soutenus, des orages et quelques averses localisées.

D’après les prévisions de Météo Algérie, les régions nordiques bénéficieront d’un temps ensoleillé et stable tout au long de la journée. Les températures maximales oscilleront entre 26 et 32 °C sur les régions côtières, tandis qu’à l’intérieur des terres, le thermomètre grimpera jusqu’à 38 °C, notamment dans les hauts plateaux. Les vents souffleront modérément sur l’ensemble du nord, avec des pointes pouvant atteindre les 30 km/h, sans provoquer de perturbations notables.

Alerte météo en Algérie : vents violents, pluies et orages au sud du pays !

En revanche, le sud du pays connaîtra une situation météo plus agitée. Malgré un début de journée plutôt ensoleillé, les conditions évolueront rapidement vers davantage d’instabilité. Des foyers orageux accompagnés de pluies sporadiques pourraient se développer dans plusieurs wilayas sahariennes.

Les températures s’annoncent particulièrement élevées, variant entre 34 et 45 °C, avec des pics attendus dans les régions du centre et de l’extrême sud saharien. Les vents se renforceront dans l’après-midi, atteignant localement 50 km/h, soulevant des nuages de poussière et réduisant parfois la visibilité sur les axes routiers.

D’ailleurs, il est important de noter que les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un bulletin de vigilance jaune pour “vents violents”, concernant les wilayas de Adrar et In Salah. De plus, Météo Algérie a également placé en vigilance jaune les wilayas de Djanet et Tamanrasset, cette fois pour risques d’orages et de pluies. Ces alertes soulignent l’instabilité persistante dans le sud et invitent les habitants à la prudence et à suivre de près l’évolution des conditions météorologiques.

En somme, ce mercredi s’inscrit dans la continuité des derniers jours, avec un contraste thermique marqué entre le nord, baigné de soleil, et le sud, en proie à une météo plus capricieuse. Il est donc crucial de rester informés des dernières mises à jour de Météo Algérie pour adapter vos déplacements et vos activités en fonction de l’évolution du temps.

Quelle est la date de l’Aïd el-Adha en Algérie ?

Dans un communiqué publié mardi soir, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé que le mercredi 28 mai correspond au premier jour de Dhoul-Hijja 1446 de l’Hégire, mois sacré dans le calendrier musulman. Cette date marque le coup d’envoi de la période du Hadj, pour les pèlerins en route vers La Mecque.

Le jour d’Arafat est prévu pour le jeudi 5 juin, tandis que la fête de l’Aïd el-Adha coïncidera avec le vendredi 6 juin 2025. Le ministère a profité de cette annonce pour rappeler l’importance spirituelle des dix premiers jours de Dhoul-Hijja, période propice à la prière, à la charité et au jeûne.