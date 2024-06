Météo Algérie : temps nuageux ou ensoleillé, que dit le bulletin de ce lundi 3 juin ?

En ce début de mois de juin, la météo offre un tableau contrasté avec des variations marquées entre nuages, pluies et éclaircies. Les prévisions pour ce lundi 3 juin 2024 promettent des surprises météorologiques pour diverses régions du pays. Découvrez en détail le temps qu’il fera aujourd’hui et préparez-vous en conséquence.

L’Office National de la Météorologie (ONM) annonce pour ce lundi un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions du Nord de l’Algérie. Cependant, l’après-midi et la soirée verront le développement de foyers orageux isolés sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès. Ces orages isolés pourraient engendrer des averses de pluie et, par endroits, de grêle. Les averses seront localement assez soutenues, en particulier sur les hauts plateaux de l’Ouest et du Centre.

Les régions sahariennes bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé. Toutefois, quelques formations cumuliformes apparaîtront sur le Nord de Béchar, le Nord Sahara et l’Extrême Sud vers le Sud du Sahara Oriental durant l’après-midi et la soirée. Ces formations pourraient évoluer en orages isolés, apportant quelques pluies locales.

D’après la même source, les températures maximales prévues pour aujourd’hui varient selon les régions. Sur les zones côtières, les températures oscilleront entre 23 et 31 °C. Les régions intérieures connaîtront des températures allant de 25 à 35 °C. Quant aux régions sahariennes, elles enregistreront des températures comprises entre 31 et 44 °C.

Alerte météo en Algérie : pluies, orages et vents violents attendus ce lundi !

En outre, les services de Météo Algérie ont émis une alerte de vigilance jaune pour les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, Souk-Ahras, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, M’sila, Tiaret, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Sétif, Djelfa, Constantine, El-Bayadh, Khenchela, Biskra, El-Tarf, Saïda, Naâma et Ouled-Djellal. Ces régions doivent se préparer à des pluies et des orages potentiels.

Par ailleurs, des vents violents affecteront aujourd’hui les wilayas de Laghouat, M’sila, Tiaret, Tébessa, Batna, Djelfa, El-Bayadh, Khenchela, Biskra, Naâma et Ouled-Djellal. Ces conditions météorologiques peuvent provoquer des perturbations et nécessitent donc une vigilance accrue.