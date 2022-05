Météo Algérie : temps nuageux et hausse des températures ce 29 mai

Après deux jours de pluie et de mauvais temps, le printemps reprend ses droits. En effet, depuis vendredi 27, le soleil et le beau temps font leur retour et les températures repartent à la hausse.

Pour ce dimanche 29 mai 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) de niveau 1 orage. Les wilayas qui seront touchées par ce BMS sont : Tlemcen, El Bayadh, Naama et Béchar.

Pour les prévisions de ce samedi, pour les régions du centre, le ciel sera dégagé à nuageux.

Concernant les régions de l’est, le ciel sera dégagé à nuageux sur la majeure partie de ces wilayas.

Pour les wilayas de l’ouest, le ciel sera marqué par des nuages, avec quelques éclaircies.

Enfin, pour les régions Sahariennes, le ciel sera souvent voilé à localement nuageux de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili. Pour les régions de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Djanet le ciel sera dégagé.

Quelles seront les températures pour ce 29 mai ?

Pour ce dimanche 29 mai 2022, le mercure affichera des températures stationnaires. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 27 et 34 degrés sur les zones côtières. Entre 26 et 38 degrés dans les régions intérieures du pays. Pour finir de 29 à 43 degrés dans les wilayas du sud, précise encore la même source.