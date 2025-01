Météo Algérie : temps froid et pluvieux attendu dans plusieurs régions ce mardi 14 janvier !

Un froid hivernal persiste sur de nombreuses régions du pays, accentué par des chutes de neige qui recouvrent les sommets montagneux. Les températures continuent de baisser, renforçant l’ambiance glaciale de ce mardi 14 janvier 2025.

Selon les prévisions de Météo Algérie, un temps couvert dominera les régions de l’Ouest et du Centre. Les zones côtières et intérieures feront face à des pluies qui s’intensifieront par moments.

Sur les hauts plateaux, des passages nuageux entraîneront des pluies locales, tandis que des chutes de neige toucheront les reliefs situés au-delà de 1200 mètres d’altitude. Cependant, une amélioration progressive est attendue durant la nuit dans les régions intérieures de l’Ouest.

🟢 À LIRE AUSSI : Tempête de neige en Algérie : Des routes coupées et des déplacements rendus difficiles

À l’Est, les conditions météorologiques s’annoncent également rigoureuses. Un ciel généralement couvert et un temps froid marqueront les régions côtières et intérieures. Les pluies, parfois soutenues, seront particulièrement présentes sur l’extrême Est. Sur les hauts plateaux et la région des Aurès, des pluies locales et des chutes de neige concerneront les reliefs à partir de 1100 à 1200 mètres d’altitude.

Dans les régions sahariennes, un ciel globalement dégagé prédominera. Toutefois, l’après-midi apportera une couverture nuageuse sur l’extrême sud, notamment vers le Hoggar et le Tassili. À Béchar, au nord du Sahara et dans la région des Oasis, des passages nuageux se manifesteront, accompagnés de possibles pluies sur la région de Béchar.

Alerte météo en Algérie : vague de grand froid attendu dans plusieurs régions ce mardi !

Les températures poursuivent leur chute ce mardi, marquant un net refroidissement sur l’ensemble du territoire. Les maximales prévues varient entre 10 et 14 °C sur les régions côtières, entre 4 et 13 °C sur les régions intérieures et entre 11 et 27 °C dans les régions sahariennes.

Face à cette vague de froid, Météo Algérie a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour « grand froid ». Les régions concernées incluent Naâma, El Bayadh, Laghouat, Saïda et Tiaret. Cette alerte met en lumière les conditions rigoureuses auxquelles ces zones devront faire face, notamment en termes de températures basses.

Bulletin météo : alerte « jaune » pluies dans ces régions !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une vigilance jaune pour « pluie », touchant plusieurs wilayas à travers le pays. Parmi les régions concernées, on retrouve Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tissemsilt, Djelfa, Batna, Khenchela, Tebessa, Oum El Bouaghi, Guelma, El Tarf, Annaba, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou et Boumerdès.

🟢 À LIRE AUSSI : Droits des travailleurs : Tebboune prolonge la durée du congé maternité en Algérie

Ces prévisions météo anticipent un risque de précipitations qui pourrait affecter les activités quotidiennes dans ces zones. Il est donc important de faire preuve de prudence, notamment sur les routes, où les conditions de circulation pourraient être perturbées, et de suivre les dernières mises à jour de l’ONM.