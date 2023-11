Météo Algérie : temps et températures, quelles prévisions pour ce jeudi 9 novembre ?

Dans cet article, nous plongerons dans les détails des conditions météorologiques prévues pour la journée, avec un aperçu complet des températures, des précipitations et des événements climatiques marquants. Que vous prévoyiez une sortie en plein air, un voyage ou que vous soyez simplement curieux des conditions météo à venir, nous vous fournirons les informations essentielles dont vous avez besoin. Restez avec nous alors que nous explorons les prévisions météo en l’Algérie pour ce jeudi 9 novembre !

Les prévisions météorologiques de l’ONM pour ce jeudi nous dessinent un tableau fascinant dans le ciel de l’Algérie. Les régions côtières et intérieures du Centre et de l’Ouest du pays s’apprêtent à accueillir une journée sous un ciel qui va de dégagé à partiellement voilé. La matinée débute avec une promesse de clarté, mais au fil des heures, une transformation progressive s’annonce. Le Centre du pays, au cours de l’après-midi, verra son ciel se couvrir progressivement, apportant une dynamique changeante à la journée. Les hauts plateaux, quant à eux, seront légèrement voilés, ajoutant une touche d’énigme à l’atmosphère.

Pendant ce temps, du côté des régions Est, un scénario météorologique quelque peu différent se dessine. La matinée débute sous un ciel peu nuageux, couvrant les régions intérieures, les hauts plateaux et les majestueuses Aurès. Cependant, dans le courant de l’après-midi, le ciel réserve une surprise avec l’arrivée de quelques pluies éparses, créant un contraste intéressant avec la matinée ensoleillée.

En ce qui concerne les températures, l’ONM nous informe que la palette de la chaleur variera en fonction des régions. Sur les côtes, les maximales atteindront un confortable éventail allant de 19 à 21 °C. À titre d’exemple, Tipaza s’attend à 19 °C, tandis qu’Oran, Skikda et Béjaïa flirtent avec les 20 °C. Dans les régions intérieures, les températures suivent leur propre partition, avec des maximales allant de 15 à 20 °C. Mila et Batna afficheront une lecture thermométrique de 16 °C, tandis que Naâma et Saïda s’installeront à 17 °C.

Bulletin météo de ce 9 novembre : quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

En outre, le bulletin météo de l’ONM fait savoir qu’au Nord Sahara et dans les Oasis, un ciel temporairement voilé étendra son manteau au matin, pour se transformer en une brume délicate en fin d’après-midi, créant un tableau évolutif au-dessus de ces paysages emblématiques.

Toujours selon les prévisions de Météo Algérie, le Sud-Ouest ainsi que la bande frontalière algéro-malienne, en passant par les régions d’Adrar et Timimoun, seront témoins d’un ciel généralement voilé, localement assombri, avec quelques pluies, parfois même accompagnées d’éclairs orageux. D’ailleurs, l’ONM a placé en vigilance jaune pour « pluie » et « orage » les wilayas de Timimoun, Béni-Abbès, In-Salah et Adrar.

Pour les autres régions sahariennes, la journée se profilera sous un ciel dégagé à partiellement voilé, offrant un contraste saisissant avec les prévisions plus mouvementées. En ce qui concerne le mercure, les températures maximales de cette journée dans les régions sahariennes varieront entre 22 à 38 °C, avec 26 °C à Biskra, 29 °C Tindouf et 30 °C à Djanet.