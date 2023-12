Météo Algérie : temps ensoleillé et températures douces pour ce lundi 11 décembre

Après les épisodes pluvieux ayant marqué le début de ce mois de décembre, un changement météorologique se profile à l’horizon en Algérie, avec le retour du beau temps, accompagné d’une timide hausse des températures, offrant ainsi une perspective plus clémente. Une transition météorologique bienvenue qui invite à savourer une météo plus stable dans différentes régions du pays. Découvrez en détail les prévisions météorologiques pour ce lundi 11 décembre 2023, promettant une journée ensoleillée et des températures douces à travers l’ensemble du territoire.

Selon les dernières prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour la journée du lundi 11 décembre, le ciel présentera une variété de configurations à travers le pays. Les régions du Nord profiteront d’un ciel dégagé à partiellement voilé, offrant une diversité atmosphérique. De même, les régions sahariennes connaîtront un ciel dégagé à partiellement voilé de manière générale, avec des passages nuageux, marquant spécifiquement la région de Djanet pendant la matinée.

Bulletin Météo Algérie du 11 décembre : temps chaud dans certaines régions du pays !

En outre, les services de Météo Algérie ont annoncé des conditions météorologiques relativement chaudes pour les régions côtières et intérieures de l’extrême Ouest du pays. En effet, ce secteur géographique devrait connaître une hausse des températures avec un temps plutôt chaud ce lundi. D’ailleurs, le bulletin météo du 11 décembre annonce une légère augmentation des températures maximales dans différentes régions du pays.

On prévoit des valeurs comprises entre 21 °C et 29 °C sur les zones côtières, entre 18 °C à 26 °C à l’intérieur du pays et entre 19 °C à 28 °C dans les régions sahariennes. Ainsi, les prévisions de l’ONM indiquent des températures de 22 °C à El Tarf et Skikda, 24 °C à Béjaia et Tipaza, ainsi que 26 °C à Oran. Pour d’autres localités, on attend des températures de 19 °C à Mila, 21 °C à Médea et Guelma, 23 °C à Tiaret et Relizane, mais aussi, 21°C à El Oued, 23 °C à Biskra et 25 °C à Adrar.