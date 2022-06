Météo Algérie : temps clair au nord et nuageux au sud ce 11 juin

L’été s’est bel et bien installé depuis quelques jours en Algérie. L’Office National de Météorologie (ONM) a émis une alerte météo spécial (BMS), pour ce samedi 11 juin 2022. Ce BMS est de niveau 1 pluie et concernera deux wilayas du Sud, Tamanrasset et In Guezzam.

L’Office National de Météorologie (ONM) prévoit que ce samedi, soit marqué par un temps clair, avec des températures atteignant 32 degrés dans les wilayas côtières et 36 degrés dans les régions de l’intérieur.

En effet, l’ONM a indiqué que la plupart des wilayas devraient connaître un ciel clair, avec des conditions nuageuses dans les régions du sud, avec la possibilité d’enregistrement de pluie dans certaines wilayas du sud.

Quelles seront les températures pour ce 11 juin ?

Pour ce samedi 11 juin 2022, le mercure affichera des températures encore assez élevées. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 24 et 28 degrés sur les zones côtière ; entre 32 et 36 degrés dans les régions intérieures de pays ; pour finir de 38 à 43 degrés dans les wilayas de sud, précise encore le même source.