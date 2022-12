Météo Algérie : températures et prévisions pour ce 28 décembre

A quand le retour des averses de pluie et de vague de neige ? C’est un hiver très exceptionnel que l’Algérie est en train de traverser en cette fin d’année 2022.

Alors qu’on est en pleine saison d’hiver, les températures seront assez hausse ce mercredi 28 novembre dans toutes les wilayas du nord d’Algérie. Un ciel bleu sera également au rendez-vous. Quant aux averses, elles seront encore une nouvelle fois absentes. D’ailleurs, une prière d’El-Istisqa sera organisée pour prier dieu d’envoyer quelques gouttes de pluies

Quelles températures pour ce 28 décembre ?

Dans les régions du littoral, au nord de l’Algérie, l’office de la météorologie annonce un ciel bien dégagé au centre, dont Alger, complètement bleu à l’ouest, mais aussi à l’est du pays.

À l’intérieur du pays, le même phénomène s’observe ce mercredi 28 décembre : temps dégagé à l’ouest et un ciel entre bleu et un peu nuageux dans certaines régions de l’Est d’Algérie.

Au grand Sahara, les wilayas de l’ouest connaîtront un ciel bleu printanier, à l’instar de Tindouf, Adrar et Béchar ainsi qu’à l’est.

D’un autre côté, les températures connaîtront une hausse varieront entre 18 et 24 degrés sur le littoral, entre 13 et 21 degrés au niveau des wilayas de l’intérieur, et entre 20 et 27 degrés au grand sud.