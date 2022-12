Météo Algérie : températures et prévisions pour ce 27 décembre

C’est un temps printanier que nous sommes en train de vivre en cette fin d’année marquée par une faible précipitation et d’averses de pluie.

En effet, les températures seront assez hausse ce mardi 27 novembre dans toutes les wilayas du nord d’Algérie. Un ciel bleu sera également au rendez-vous. Quant aux averses de pluie, elles seront pour une nouvelle fois absentes. D’ailleurs, météo Algérie n’a émis aucun BMS d’averses.

Quelles températures pour ce 27 décembre ?

Dans les régions du littoral, au nord de l’Algérie, l’office de la météorologie annonce un ciel bien dégagé au centre, dont Alger, complètement bleu à l’ouest, mais aussi à l’est du pays.

À l’intérieur du pays, le même phénomène s’observe ce mardi 27 décembre : temps dégagé à l’ouest et un ciel entre bleu et gris dans certaines régions de l’Est d’Algérie.

Au grand Sahara, les wilayas de l’ouest connaîtront un ciel bleu printanier, à l’instar d’Adrar, Béchar et Tindouf, ainsi qu’à l’est.

D’un autre côté, les températures connaîtront une hausse varieront entre 19 et 23 degrés sur le littoral, entre 14 et 20 degrés au niveau des wilayas de l’intérieur, et entre 18 et 25 degrés au grand sud.