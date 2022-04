Météo Algérie : températures en baisse et retour de la pluie ce 28 avril

La pluie prend place à la place du beau soleil printanier, pour ce dernier week-end du mois sacré du Ramadan 2022.

L’Office National de Météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins météo (BMS) d’alerte , pour cette journée du jeudi 28 avril 2022.

Le premier BMS émis par l’ONM, concerne les wilayas d’Alger, Tipaza, Blida, Ain Defla, Médéa et Djelfa, qui sont mis sous vigilance orange pluie.

Le second BMS est de niveau 1 pluie aussi, et il concernera les wilayas suivantes : Chlef, Boumerdes, Tizi Ouzou, Tissemssilt, Bordj Bou Arréridj, Tlemcen, Naama, El Bayadh, Béchar et Ghardaia.

Le troisième BMS est de niveau jaune (1) orage, les wilayas concernées sont : Tiaret, Saida, Sidi Bel Abbes, Laghouat, M’sila, Sétif, Batna et Bouira.

Le quatrième BMS de niveau jaune concernera les wilayas de : El Oued, Tindouf et El Mghair, pour des vents de sable.

Enfin un dernier BMS de niveau jaune pour des vents violents concernera : Touggourt, Oueld Djelal et Beni Abbes.

Pour les régions ouest et centre, le ciel sera nuageux avec pluies parfois sous d’averses orageuses notamment sur les reliefs de l’intérieur et les hauts plateaux du centre, s’atténuant sur l’ouest en soirée.

Concernant l’est du pays, le ciel sera souvent voilé et pré-orageux sur les régions côtières et intérieures.

Ciel voilé sur les hauts plateaux et les Aurès avec développement de foyers orageux isolés durant l’après-midi, engendrant quelques averses de pluie par endroits notamment sur les hauts plateaux.

Enfin pour les régions Sahariennes, on notera un ciel voilé avec foyers orageux isolés sur le nord Sahara et les oasis à partir de l’après-midi occasionnant quelques averses de pluie ou de grêle par endroits, et un ciel dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Les températures pour ce jeudi 28 avril