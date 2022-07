Météo Algérie : températures caniculaires ce dimanche 3 juillet

Aujourd’hui, dimanche 3 juillet 2022, l’Office National de Météorologie (ONM), a émis une alerte météo spéciale (BMS) violents orages, avec des quantités supérieures à 15 mm; commençant à partir de 15h et se poursuivant jusqu’à 21h. Selon la même source, les wilayas concernées sont : Tlemcen, Sidi Bel Abbas, Saïda, Mascara, Mila et Guelma. Outre Constantine, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchla et Batna.

L’ONM a aussi prévenu d’une vague de chaleur avec des températures comprises entre 40 et 49 degrés Celsius sous l’ombre. La même source a également indiqué que la vague durera toute la journée.

Les wilayas concernées par cette alerte canicule sont Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Mascara, Chlef, Ain Defla, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf et Mila.

Mais aussi Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela, Batna, M’sila, Biskra, Oueld Djellal, El Mghair, El Oued, Touggourt et Ouargla.

Les températures pour ce dimanche 03 juillet

Pour ce dimanche 3 juillet 2022, le mercure affichera des températures caniculaires dans plusieurs wilayas. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 26 et 38 degrés sur les zones côtières; entre 31 et 47 degrés dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 33 à 49 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.