Météo Algérie : soleil, nuages, orages… quel temps fera-t-il ce 25 avril ?

En général, les tendances météo du printemps incluent des températures douces, une augmentation de l’humidité et des précipitations, ainsi qu’un risque accru d’orages. Les journées peuvent être très ensoleillées, comme elles peuvent également être nuageuses et pluvieuses. Les changements rapides de température peuvent aussi être fréquents au printemps, alors que l’air plus chaud entre en collision avec l’air plus froid.

D’après les services de Météo Algérie, « quelques formations cumuliformes affecteront ce mardi, 25 avril 2023, à partir de l’après-midi les hauts plateaux de l’Est et les Aurès, pouvant évoluer en orages isolés en fin d’après-midi ». D’ailleurs, l’ONM a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Béchar, Naama, Saida, El Bayadh, Djelfa, Tiaret, M’sila, Ghardaia, Laghouat et Sidi Bel Abbès.

À LIRE AUSSI : une tornade secoue une commune à Tébessa

Quelles sont les prévisions météo pour ce mardi ?

En outre, l’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les régions Nord ce mardi 25 avril 2023 ». Ainsi, une nouvelle journée ensoleillée aux prévisions stables marquera la partie Nord du pays.

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont prévu « un ciel souvent voilé sur le Hoggar/Tassili et le Sahara oriental avec tendance orageuse en fin d’après-midi/ soirée sur le Hoggar/Tassili ». Mais aussi, « un ciel généralement dégagé sur les autres régions ».

De plus, le bulletin météo de ce mardi prévoit des températures maximales oscillant entre 25 et 32 °C sur les régions côtières, entre 24 et 34 °C sur les régions intérieures et entre 32 et 42 °C sur les régions sahariennes. Avec 25 °C à Tenes, 26 °C à Jijel et à Tipaza, 28 °C à El Tarf et à Bouira et 29 °C à Tebessa et à Tiaret. Selon la même source, la température atteindra 30 °C à Saida et à Guelma, 32 °C à Tlemcen et à Laghouat et 34 °C à Ghardaia.

Quel est l’impact des changements climatiques sur la météo ?

Les changements climatiques ont un impact significatif sur la météo dans le monde entier. Les émissions de gaz à effet de serre causées par les activités humaines ont entraîné une augmentation de la température globale, qui modifie les schémas météorologiques et climatiques. Les températures plus élevées peuvent causer des sécheresses prolongées, des vagues de chaleur et des incendies de forêt dans certaines régions, tandis que dans d’autres, des précipitations plus intenses peuvent provoquer des inondations et des glissements de terrain. Les tempêtes sont également plus répandues et plus intenses, ce qui peut causer des dommages aux infrastructures importantes et aux communautés.

En effet, les modèles climatiques indiquent que ces tendances continueront à s’aggraver à mesure que les émissions de gaz à effet de serre continueront d’augmenter. Les changements climatiques ont également un impact sur les phénomènes météorologiques saisonniers, tels que les précipitations, la neige et la glace. Les conséquences des changements climatiques sur la météo sont déjà visibles et il est crucial d’agir rapidement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter les impacts futurs sur notre planète et notre météo.