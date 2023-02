Météo Algérie : soleil et températures fraiches ce 4 février

Pour ce samedi 4 février, l’Office national de météorologie (ONM) émet deux bulletins météo spéciaux (BMS), dans plusieurs régions du pays.

La première alerte de niveau orange vents, vents de sable et pluies concernera 6 wilayas qui sont : Ouargla, El Oued, Timimoun, Ghardaia, Touggourt et El Meniaa.

Pour l’autre BMS il concernera Laghouat, Tébessa, Batna, Djelfa, El Bayadh, El Mghair, Khenchela, Naama, Oueld Djellal.

Quelles sont les prévisions météo pour ce samedi ?

Pour ce samedi 4 février 2023, Météo Algérie prévoit un ciel passagèrement nuageux à l’ouest du pays.

Tandis que, les régions Centre et Est, connaîtront des passages nuageux avec quelques des éclaircies.

Pour ce qui des Régions Sahariennes, sur le nord sahara et les oasis le ciel sera souvent voilé à nuageux et venteux. Mais aussi souvent voilé et venteux sur le sahara central, le sahara oriental et de l’extrême sud vers le hoggar/tassili.

Sur les autres régions, on notera un ciel dégagé à partiellement voilé.

Pour conclure, les températures moyennes attendues en ce samedi 4 février 2023 restent assez froides, et vont donc osciller entre 14 et 17 °C sur les régions côtières ; entre 06 et 17 °C sur les régions intérieures du pays et entre 09 et 33 °C sur les régions Sahariennes.