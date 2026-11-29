Après plusieurs journées marquées par le passage d’une perturbation pluvieuse, l’Algérie a retrouvé un temps largement ensoleillé dimanche. Ce retour au calme intervient après un week-end agité sur le plan météorologique, qui a notamment enregistré les premières chutes de neige sur les hauteurs de Tikjda, accompagnées d’une baisse des températures dans plusieurs régions.

Pour ce lundi 30 novembre 2026, les conditions devraient rester globalement favorables sur l’ensemble du territoire. Toutefois, les prévisions de l’Office national de la météorologie (ONM) annoncent quelques phénomènes à surveiller, notamment du brouillard au cours de la matinée, des gelées localisées sur les régions intérieures et une possible reprise des précipitations dans certaines régions du Nord à partir de la fin de journée.

Les prévisions météo du lundi : un temps généralement ensoleillé au Nord

Dans les régions nord du pays, la journée débutera sous un ciel parfois chargé de nuages bas, notamment sur les zones côtières et les plaines. Ces conditions pourraient favoriser la formation de brumes ou de brouillards locaux durant les premières heures de la matinée, avec une visibilité potentiellement réduite par endroits.

Au fil des heures, les nuages devraient progressivement se dissiper pour laisser place à un ciel dégagé à partiellement nuageux sur la majorité des régions septentrionales.

Cette accalmie pourrait toutefois être de courte durée dans certaines zones. Selon les prévisions de l’ONM, des passages nuageux plus denses sont attendus sur les régions côtières du Centre et de l’Est à partir de la fin de soirée, avec la possibilité de quelques pluies localisées.

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Gelée matinale : quelles sont les régions concernées ?

Malgré le retour du soleil, les températures resteront fraîches dans plusieurs régions intérieures. L’ONM prévoit notamment la formation locale de gelée durant la matinée sur les Hauts-Plateaux de l’Ouest et du Centre, ainsi que dans la région des Aurès.

Ce phénomène, favorisé par les températures basses au cours de la nuit, pourrait notamment concerner les zones les plus exposées. Une prudence particulière est donc recommandée aux automobilistes circulant tôt le matin dans ces régions, où la présence de gelée peut rendre certaines chaussées glissantes.

Par ailleurs, de nouvelles formations de brume ou de brouillard local sont possibles durant la nuit, notamment sur les plaines et à proximité des côtes de l’Ouest.

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Au Sud, un temps calme avec quelques nuages

Dans les régions sahariennes, les conditions météorologiques devraient rester relativement stables tout au long de la journée de lundi. Le ciel sera généralement dégagé à partiellement nuageux. Météo Algérie n’annonce aucune évolution notable.

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Quelques nuages bas pourraient néanmoins apparaître sur la région des Oasis au cours de la nuit, avec un risque de brume ou de brouillard localisé.

La météo du lundi en Algérie : quelles températures prévoir ?

Concernant les températures maximales attendues ce lundi 30 novembre, les prévisions de l’ONM annoncent des valeurs comprises entre 18 et 20 °C sur l’ensemble des régions côtières du pays.

Dans les régions intérieures, notamment les Hauts-Plateaux et les Aurès, le thermomètre devrait afficher entre 12 et 18 °C.

Le contraste se fera plus sentir dans le Sud algérien, où les températures maximales devraient osciller entre 15 et 32 °C selon les régions.

Malgré le retour d’un temps plus ensoleillé après le passage de la perturbation, les matinées et les nuits resteront donc fraîches dans plusieurs régions du Nord et de l’intérieur du pays.

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