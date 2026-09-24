Météo Algérie : six wilayas en vigilance orange pour de fortes pluies ce jeudi 24 septembre

Le grand Sud algérien passe en alerte. Ce jeudi 24 septembre 2026, l’Office national de la météorologie (ONM) a diffusé un nouveau bulletin météorologique spécial (BMS) classé au niveau 2, soit la vigilance orange, pour des pluies jugées significatives sur six wilayas sahariennes. Les cumuls annoncés oscillent entre 20 et 40 mm, une quantité conséquente pour des régions habituellement peu arrosées.

Vigilance orange : six wilayas du Sud visées par le BMS

Les territoires concernés par cette alerte sont El Meniaâ, Ouargla, In Salah, Illizi, Tamanrasset et Djanet. La fenêtre de validité s’étend de 06h00 à 23h00, couvrant donc l’intégralité de la journée de jeudi.

Dans ces zones, les averses pourraient se montrer localement intenses. Le relief et la nature des sols sahariens accentuent le risque de ruissellement rapide, d’où l’appel à la prudence lancé par les prévisionnistes. Les automobilistes circulant sur les axes reliant ces wilayas sont particulièrement invités à adapter leur conduite.

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Une alerte jaune étendue à dix-sept wilayas dès 15h

En marge du BMS orange, l’ONM active également un niveau 1, matérialisé par la couleur jaune, pour des précipitations moins marquées mais réparties sur un périmètre bien plus large. Cette seconde alerte démarre à 15h00 et court jusqu’à minuit.

Cette alerte vise les wilayas de Timimoun et In Guezzam dans le Sud, ainsi qu’un vaste ensemble allant de la Kabylie aux Aurès. Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira et Médéa figurent parmi les wilayas du Centre placées sous surveillance. Sur les Hauts-Plateaux et dans l’Est, M’Sila, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Batna, Khenchela et Tébessa complètent la liste, aux côtés de Djelfa, Biskra, Adrar, El Meghaïer et Ouled Djellal.

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Vents forts de sable annoncés en soirée

La pluie ne constitue pas le seul risque de cette journée. Les services météorologiques signalent aussi des vents forts accompagnés de tourbillons de sable sur trois wilayas de l’extrême Sud : Illizi, Djanet et Tamanrasset.

Ce phénomène prendra le relais en fin de journée. Sa période de validité débute à 18h00 ce jeudi et se prolonge jusqu’à 06h00 vendredi 25 septembre. La visibilité sur les routes sahariennes risque d’en pâtir sensiblement durant la nuit.

Météo Algérie : des bulletins susceptibles d’évoluer

Un BMS n’est jamais figé. L’ONM révise ses bulletins au fil des heures, en fonction de l’évolution réelle des masses nuageuses. Une wilaya placée en jaune peut basculer en orange, et inversement.

Les habitants des régions citées ont donc tout intérêt à consulter régulièrement les canaux officiels de l’organisme. Les mises à jour y sont publiées dès qu’une modification s’impose, avec le détail des horaires et des cumuls révisés.

Dans l’immédiat, la recommandation reste la même : limiter les trajets non indispensables dans les secteurs sous vigilance orange, éviter les oueds et les points bas, et redoubler d’attention au volant après la tombée de la nuit.

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