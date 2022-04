Météo Algérie : retour du soleil sur tout le pays ce 7 avril

Contrairement aux semaines passées le printemps s’installe enfin. En effet le mois de mars et ce début du mois d’avril ont été marqués par un temps pluvieux et hivernal. Les prévisions météo prévoient enfin un beau soleil sur tout le pays pour cette journée de jeudi 7 avril 2022.

Pour aujourd’hui, l’Office National de Météorologie (ONM) et contrairement aux jours précédents n’a émis aucun bulletin d’alerte météo.

Concernant les régions Ouest et Centre, excepté quelques passages nuageux en matinée notamment sur les régions côtières et intérieures de l’ouest, durant l’après-midi le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Pour les régions Est, on notera des passages nuageux parfois denses en début de matinée sur les régions côtières et intérieures, puis le ciel sera généralement dégagé le reste de la journée.

Enfin concernant les régions Sahariennes, le ciel sera généralement dégagé.

Températures pour ce mardi 5 avril

Pour ce qui est du mercure, au nord du pays les températures oscilleront entre 16 et 21 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 14 et 21 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 20 et 43 degrés.