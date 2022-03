Météo Algérie : retour du soleil pour ce 26 mars

Pour cette journée de samedi 26 mars 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis deux bulletins météo de vigilance jaune orages et vents de sable.

Les wilayas concernées par la vigilance jaune vent de sable sont : Ouargla, In Salah et Illizi.

Les wilayas concernées par la vigilance jaune orage sont : Tizi Ouzou, Bejaia, Médéa, Bouira et Bordj Bou Arréridj.

Pour les régions Ouest, le soleil fera son retour avec quelques nuages bas en matinée.

Concernant les régions Centre et Est, on notera aussi un retour du soleil, avec des nuages sur la partie est du pays.

Enfin pour les régions sahariennes, le soleil dominera dans la majeure parties du Sahara.

Températures pour ce vendredi 25 mars

Pour ce qui est des températures, pour le nord du pays les températures oscilleront entre 12 et 24 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 12 et 25 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 18 et 34 degrés.