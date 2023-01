Météo Algérie : retour du soleil et persistance du froid ce 31 janvier

Pour ce mardi 31 janvier 2023, la pluie et la neige ne seront pas au rendez-vous mais le froid va persister.

L’Office national de météorologie a d’ailleurs émis un bulletin météo spécial de niveau 1, froid pour les wilayas de Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Tiaret, Oum el Bouaghi, Tébessa, Batna, Sétif, Djelfa, El Bayadh, Khenchela, Médéa, Naama et Béchar.

En outre, l’ONM a aussi émis un BMS tempête de sable pour deux wilayas du sud, Adrar et In Salah.

Quelles sont les prévisions pour ce dernier jour du mois de janvier ?

Pour les prévisions de ce mardi 31 janvier les régions Ouest et Centre du pays, auront droit à un ciel généralement #dégagé.

Alors que pour les régions Est, on notera un Ciel nuageux.

Concernant les régions Sahariennes, le ciel serz souvent voilé à localement nuageux de la frontière algero-malienne vers la région de Tindouf et dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Enfin, les températures moyennes attendues en ce mardi 31 janvier 2023 restent froides, et vont donc osciller entre 13 et 17 °C sur les régions côtières ; entre 06 et 14 °C sur les régions intérieures du pays et entre 12 et 27 °C sur les régions Sahariennes.