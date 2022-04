Météo Algérie : retour du printemps ce vendredi 22 avril

Après quelques jours de froid et de pluies, la saison printanière annonce son grand retour ce vendredi, 22 avril, avec un soleil éclatant et un sublime ciel bleu dégagé sur l’ensemble des régions du pays. Contrairement à jeudi et à mercredi, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) n’ont émis aucun bulletin météorologique spécial mettant en garde contre des pluies et des orages pour ce week-end.

Dans son bulletin de ce vendredi 22 avril, Météo Algérie a fait savoir que les régions Nord du pays connaîtront « quelques passages nuageux sur les côtes Est en matinée », puis, profiteront « d’un ciel généralement dégagé ». Le printemps marque également son retour sur les régions sahariennes où le ciel sera aussi souvent dégagé.

Concernant les températures maximales prévues pour ce vendredi, les services de l’Office National de la Météorologie ont indiqué que les régions côtières enregistreront des températures comprises entre 19 et 23 degrés Celsius avec 23 °C à Oran, 21 °C à Alger et El Tarf, 20 °C à Tenes et 19 °C à Béjaia.

Les régions intérieures connaîtront des températures comprises entre 18 et 25 degrés Celsius avec 24 °C à Mascara, 23 °C à Relizane et Blida, 21 °C à Mila et 19 °C à Médea. Enfin, les régions sahariennes feront face à des températures plus élevées comprises entre 26 et 46 degrés Celsius avec 28 °C à Béchar et El oued et 33 °C à Biskra.

Vers le développement d’applications météorologiques instantanées

Dans une publication sur sa page Facebook officielle, Météo Algérie a mis la lumière sur son partenariat avec l’École supérieure d’Informatique (ESI) de Oued Smar et le Centre de recherches mécaniques (CRM) de Constantine qui intervient dans le but de développer des applications informatiques dans le domaine de la météorologie.

En effet, l’ONM a souligné qu’à travers le développement de ces applications et logiciels, Météo Algérie aspire « à assurer un service instantané, de qualité et crédible en fournissant des informations dans la prévention et la limitation des dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles ».

Dans ce même contexte, il convient de noter que l’ONM avait mis à disposition, sur son site internet, une carte de vigilance qui s’actualise en fonction des alertes météo émises, notamment lors de l’émission de bulletins météorologiques spéciaux (BMS) qui s’affichent en temps réel.