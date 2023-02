Météo Algérie : retour du froid et de la pluie le week-end prochain

Les wilayas du nord du pays connaitront le retour de la pluie et de la neige. Après l’arrivée de turbulences atmosphériques, qui deviendront plus actives à partir de jeudi prochain, avec une baisse importante des températures.

Selon les services météorologiques, il a été constaté qu’une turbulence atmosphérique, de modérée à active, touchera le nord du pays à partir du jeudi 23 février, en soirée. La perturbation prévue connaitra des températures assez basses, avec de gros orages et des chutes de neige à plus de 1000 mètres d’altitude. Cette perturbation concernera dans un premier temps les wilayas de l’ouest, puis se déplaceront vendredi matin vers les régions du centre et le soir vers wilayas de l’est de l’Algérie.

Le temps sera également nuageux demain avec des nuages ​​plus bas dans tous les régions du nord, avec des averses dans les wilayas de Relizane, Tiaret, Sidi Bel Abbas et Saida.

De fortes pluies seront au rendez-vous donc à partir de jeudi, sur Tiaret et sidi Bel Abbés. Alors que Vendredi, les pluies seront plus fortes et plus importantes dans les régions de l’ouest et du centre : Chlef, Blida, Alger, Tipaza, Tizi Ouzou et Béjaïa. Pour se déplacer le samedi matin vers les wilayas de l’Est.

Les températures en baisse à partir de ce jeudi

En outre, la neige sera aussi au rendez-vous, sur les hauteurs ouest, à 1000 mètres d’altitude.

Quant aux températures attendues, connaitront une baisse assez importante jeudi et vendredi, pour osciller entre 13 et 17 degrés sur les wilayas côtières et de 8 à 12 degrés sur les régions de l’intérieur du pays.

La même source a ajouté que la mer sera calme à peu agitée demain, alors qu’elle deviendra agitée jeudi et vendredi.