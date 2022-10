Météo Algérie : retour du beau temps ce vendredi 14 octobre

Après plusieurs journées pluvieuses, le beau temps semble faire son retour ce week-end. Pour ce vendredi 14 octobre 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a prévu un ciel généralement dégagé dans l’ensemble du pays avec quelques passages nuageux sur les régions est.

Dans son bulletin météorologique de ce 14 octobre, Météo Algérie a prévu un ciel généralement dégagé sur les régions centre et ouest du pays. La même source a aussi indiqué qu’un ciel généralement dégagé à partiellement voilé couvrira l’ensemble des régions sud du pays.

Concernant les régions est, l’ONM a fait état de quelques passages nuageux accompagnés de légères pluies près des côtes. Alors que le ciel sera dégagé avec quelques nuages au niveau des régions intérieures et des hauts plateaux.

Météo Algérie : les températures pour ce vendredi 14 octobre

En outre, Météo Algérie a fait part des températures maximales attendues aujourd’hui. Révélant qu’elles oscilleront entre 23 et 29 °C sur les régions côtières, entre 22 et 30 °C sur les régions intérieures du pays et entre 28 et 40 °C sur les régions Sahariennes.

Ainsi, les services de l’ONM ont prévu 23 °C à Mila et à Tenes, 24 °C à Batna et à Béjaia, 26 °C à Médea, 28 °C à M’sila, 29 °C à Mascara et à Tlemcen, 30 °C à Biskra, 32 °C à Tindouf. Et enfin, 35 °C à Illizi.