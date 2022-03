Météo Algérie : retour du beau temps au nord et vents de sable au sud

Après deux jours de pluies et de neige, qui ont été enregistrées à travers plusieurs wilayas du pays, un retour au calme est à constater pour ce premier jour du mois de mars 2022.

Selon l’Office national de la météorologie les conditions météorologiques de ce mardi 1er mars seront marquées par un ciel clair avec un peu de brouillard et des nuages ​​plus bas dans la matinée, dans les régions du centre et de l’ouest.

Les régions de l’Est connaîtront des passages nuageux parfois denses sur toutes les régions de l’Est, avec quelques précipitations, notamment sur les régions côtières et intérieures, de sorte que l’atmosphère s’améliorera en fin d’après-midi.

Concernant les wilayas du sud

Un bulletin météorologique a mis en garde contre des vents violents et des tempêtes de sable dans un certain nombre de wilayas du sud.

Selon la carte d’alerte de l’Office national de la météorologie, 9 wilayas du sud connaîtront des vents violents suivis de tempêtes de sable.

Les wilayas concernées sont : Ouargla, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ain Saleh, Manea, Adrar, Beni Abbas, Tindouf et Illizi. Cette alerte restera en vigueur toute la journée de mardi.

Les régions du sud, elles connaîtront des conditions nuageuses à nuageuses dans le sud-ouest, le désert central, le désert du nord et les oasis, avec quelques pluies éparses.

Les températures pour ce 1er mars

Quant aux températures, toujours selon l’Office National de météorologie, elles oscilleront entre 13 et 19 degrés pour les zones côtières, entre 8 et 17 degrés à l’intérieur et entre 14 et 37 degrés pour les régions du sud.