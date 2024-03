Météo Algérie : retour des pluies et baisse des températures jusqu’à début avril

Le début d’une nouvelle semaine marque le retour des précipitations et une baisse sensible des températures dans les régions nord à partir d’aujourd’hui, le lundi 25 mars. Cela s’accompagne de perturbations météorologiques persistantes jusqu’au début avril.

En effet, selon Houria Benrekta, responsable de la communication au sein de l’Office national de la météorologie, les conditions atmosphériques prévues pour mardi et mercredi seront nuageuses à couvertes dans les régions ouest et centre-ouest, avec des pluies importantes sur les côtes et les terres intérieures. Les pluies devraient atteindre les régions orientales dans la nuit de mardi à mercredi et devenir significatives mercredi soir.

Ben Rekta a également souligné une amélioration progressive des conditions jeudi, avec un retour au ciel clair après la dissipation du brouillard et des nuages bas le matin.

Qu’en est-il des températures ?

En outre, une baisse notable des températures est prévue, allant de 12 à 20 degrés dans les régions ouest et centre, et de 16 à 24 degrés dans les régions est. Jeudi, une légère hausse est anticipée, avec des températures oscillant entre 24 et 26 degrés, pouvant atteindre 32 degrés dans les régions intérieures à l’ouest.

Dans les régions sud, le ciel restera nuageux mardi et mercredi sur Béchar et au nord du Sahara, avec quelques averses. Les températures resteront saisonnières, variant entre 32 et 37 degrés, accompagnées de vents forts provoquant des tempêtes de sable au nord du Sahara et dans les oasis.

Pour conclure, selon Benrekta, du vendredi au mardi suivant, soit jusqu’au 2 avril, les régions du nord de l’Algérie connaîtront une série de perturbations météorologiques de faible à moyenne intensité. Ces perturbations débuteront dans les régions ouest avant de se propager vers le centre et l’est du pays.