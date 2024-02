Météo Algérie : retour des pluies, de la neige et baisse des températures dès mardi

Les prévisions météorologiques prévoient un début de semaine tumultueux dans les régions du nord. À partir de lundi, des perturbations météorologiques intenses sont attendues, apportant de fortes pluies et des chutes de neige, persistant jusqu’à jeudi.

En effet, dès demain, lundi un creux de pression atmosphérique entraînera des averses orageuses dans les régions ouest, centrales et de l’est, avec des précipitations localisées entre 40 et 60 mm. Ces prévision prévoient aussi des chutes de neige, principalement sur les côtes.

Alors qu’à partir de ce mardi, les perturbations météorologiques se poursuivront avec des chutes de neige prévues dans les régions ouest, centrales et orientales, notamment dans les zones montagneuses intérieures.

De plus, les régions concernées par ces fortes pluies et qui sont susceptibles de connaître des précipitations abondantes : Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Mascara, Tlemcen, Oran, Blida, Aïn Defla, Bouira, Tizi Ouzou, Djelfa, El Oued, Biskra, Ouled Djellal, Batna, Khenchela, Tébessa, Aïn El Beida, Souk Ahras, Constantine, Annaba, Jijel, Béjaïa, et Sétif.

Qu’en sera-t-il des températures ?

Les températures seront relativement fraîches le long des côtes, plus froides sur les plateaux et les régions intérieures, tandis que le sud connaîtra des températures plus chaudes. Les températures varieront entre 15 et 16 degrés le long des côtes, de 6 à 11 degrés sur les plateaux et les régions intérieures, et de 18 à 27 degrés dans le sud.

Pour conclure, on notera que ces prévisions prévoient une agitation de la mer avec des vagues de 2 à 4 mètres. Les côtes nationales connaîtront également des vents forts dépassant les 60 km/h.