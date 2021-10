Météo Algérie : retour des pluies dans 8 wilayas

Les services de l’Office national de météorologie prévoient pour la journée de ce mercredi 13 octobre 2021, le retour des pluies sur plusieurs wilayas, notamment à l’est du pays.

Dans son alerte niveau 1, météo Algérie a placé 8 wilayas en vigilance jaune pluie et orages. Il s’agit, selon la carte de vigilance des wilayas de Souk Ahras, Mila, Guelma, Annaba, Skikda, Jijel, Constantine et El Taref.

Les quantités attendues sont estimées à plus de 30 mm sur l’ensemble des wilayas citées. La validité du bulletin s’étalera à partir de 18 h 00 jusqu’à l’aube de demain jeudi, précise encore la même source.

En outre, plusieurs zones côtières seront au rendez-vous avec des vents violents pouvant provoquer une agitation particulière de la mer. Il s’agit, selon la carte de vigilance jaune (vents violents et vagues dangereuses) des côtes d’Annaba, El Kala, Skikda, Jijel, Béjaia, Azefoune, Dellys, Alger, Mostaganem et Ténés.

Les prévisions de ce mercredi 13 octobre

Sur les régions ouest du pays, météo Algérie prévoit des bancs de brume avec nuages bas en début de matinée, puis un temps dégagé à partiellement voilé. Quelques formations cumuliformes seront observées sur les hauts plateaux durant l’après-midi pouvant engendrer de faibles pluies locales.

Les régions du centre et de l’est du pays seront au rendez-vous avec des passages nuageux devenant de plus en plus denses sur les régions côtières et intérieures du centre-est et de l’est occasionnant quelques averses de pluie.

Ces passages nuageux pouvant être parfois sous forme d’averses orageuses sur les régions côtières de l’extrême est en soirée. Sur les hauts plateaux et les Aurès, le temps sera voilé à peu nuageux.

Sur les régions sahariennes, le temps souvent voilé sur le nord Sahara, les oasis et le nord du Sahara oriental avec faible tendance orageuse durant l’après-midi. Il sera dégagé à partiellement voilé sur les autres régions sahariennes.

Pour ce qui est des températures attendues pour cette même journée, Météo Algérie a fait état de 23 à 26 degrés sur les régions côtières, de 18 à 26 degrés sur les régions intérieures, et entre 26 et 40 degrés sur les régions sahariennes.