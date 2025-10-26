Météo Algérie : retour des pluies ce dimanche 26 octobre sur plusieurs régions du pays

L’Algérie s’apprête à connaître un changement notable des conditions météorologiques ce dimanche, notamment dans les régions nord où des pluies orageuses localement marquées sont à prévoir, selon les dernières prévisions de Météo Algérie.

Après plusieurs jours de temps stable et ensoleillé, le ciel devrait se couvrir progressivement sur une partie du nord du pays. Les météorologues annoncent un début de journée globalement clair, avant l’arrivée de cellules orageuses dans la soirée sur les régions du centre et de l’est. Ces averses pourraient être parfois intenses, accompagnées de coups de tonnerre localisés.

Les wilayas les plus concernées par ces perturbations sont Alger, Tipaza, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Dans certaines zones, les précipitations risquent de s’intensifier sur de courtes durées, notamment dans les régions côtières et montagneuses.

Malgré cette dégradation temporaire du temps, les températures maximales resteront relativement agréables. Elles varieront entre 27 et 32 °C sur les régions côtières, tandis que les zones intérieures afficheront des valeurs comprises entre 25 et 34 °C. Les vents souffleront modérément, atteignant parfois 30 km/h, apportant un peu de fraîcheur dans l’atmosphère.

Plus au sud, le climat conservera son caractère estival. Le ciel restera dégagé sur la majeure partie du Sahara, où les températures oscilleront entre 32 et 40 °C. Quelques rafales de vent, pouvant atteindre 40 km/h, viendront parfois troubler le calme du désert.

Les services de météorologie recommandent de suivre régulièrement les bulletins de Météo Algérie, surtout pour les habitants des régions concernées par les orages. La journée de dimanche s’annonce donc contrastée : ensoleillée pour certains, agitée pour d’autres, marquant une transition progressive vers la fraîcheur automnale.

Campagne nationale de reboisement : un million d’arbres pour une Algérie plus verte !

Une formidable mobilisation citoyenne a marqué, ce samedi 25 octobre, le lancement de la plus grande campagne nationale de reboisement jamais organisée en Algérie. L’opération, initiée par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche en partenariat avec l’association Algérie Verte, vise à planter un million d’arbres en une seule journée à travers tout le territoire national.

Depuis la wilaya de Tizi Ouzou, le ministre Yacine El Mahdi Oualid a donné le coup d’envoi, accompagné de Mustapha Hidaoui, ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la Jeunesse. Sous le slogan inspirant « Verte, par la volonté de Dieu », l’événement a rassemblé des élèves, des associations, ainsi que de nombreuses entreprises publiques et privées.

La première opération s’est déroulée à la forêt domaniale de chêne-liège Oumalou, dans la commune d’Aït Aggouacha, où 1.360 arbustes ont été mis en terre pour restaurer un site durement touché par les incendies. Le ministre a salué l’engagement des citoyens et de l’association Algérie Verte, présidée par Fouad Maâlla, tout en rappelant l’importance que le président Abdelmadjid Tebboune accorde à la préservation de l’environnement et au reboisement.

À Alger, la campagne s’est poursuivie à la forêt de Maqtaa Kheira, dans la commune de Maalma, sous la supervision du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, et du ministre et wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabhi, avec la plantation de plus de 12.000 arbres. Dans les wilayas du Sud, les opérations se sont multipliées : 10.000 arbres plantés à Ouargla, 55.000 à Touggourt, 11.000 à Illizi, 5.000 à Adrar et jusqu’à 4.000 à Tindouf. La dynamique s’est également ressentie au Centre du pays. À Blida, plus de 20.000 arbustes ont été mis en terre, tandis qu’à Chlef, la Direction des forêts a mobilisé plus de 20.000 plants sur 16 sites dans 12 communes.