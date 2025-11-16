Météo Algérie : retour des pluies ce dimanche 16 novembre, plusieurs wilayas placées en alerte

Le début de semaine impose un virage météorologique net sur l’Algérie. Après une parenthèse de douceur inhabituelle pour la saison, les prévisions annoncent le retour des pluies, des averses orageuses et d’un ciel plus chargé dans plusieurs régions du pays. Ce dimanche 16 novembre marque donc un changement de rythme, avec un temps instable qui s’installe progressivement sur l’Ouest, tout en contrastant avec des conditions plus clémentes au Sud.

Météo Algérie signale la poursuite des averses orageuses sur plusieurs wilayas de l’Ouest. Les services météorologiques placent ainsi Tissemsilt, Tiaret, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbés et Tlemcen en vigilance jaune. Cette alerte commence ce dimanche à 18 h et se prolonge au moins jusqu’à lundi 03 h. Ces régions se préparent donc à une soirée agitée, marquée par des pluies parfois soutenues et un ciel très variable.

Prévisions météo en Algérie : quel temps prévoir ce dimanche ?

Pour ce qui est du bulletin météo global, la journée présente un tableau contrasté. Les régions du Nord conservent un temps relativement chaud malgré une couverture nuageuse qui s’épaissit. Les températures dépassent encore légèrement les normales de saison, ce qui crée un décalage assez perceptible pour la mi-novembre. Le Centre et l’Est adoptent une ambiance plus hésitante, des éclaircies survivent çà et là, mais les nuages s’imposent largement et annoncent une atmosphère moins stable pour les prochaines heures.

À l’Ouest, le changement se montre plus franc. La matinée commence sous un soleil encore présent à l’horizon, mais la situation bascule progressivement. Les nuages gagnent du terrain et finissent par libérer des pluies parfois marquées en fin de journée. L’ambiance reste toutefois modérée sur le plan thermique. Les régions côtières affichent entre 24 et 28 °C, tandis que les zones intérieures enregistrent des valeurs comprises entre 21 et 27 °C. Les vents soufflent jusqu’à 50 km/h, ce qui accentue le caractère dynamique de cette perturbation.

Le Sud du pays évolue dans une autre logique. Le ciel garde un aspect largement dégagé durant toute la journée et la chaleur s’intensifie sans créer de conditions extrêmes. Les températures varient entre 25 et 36 °C, tandis que les vents atteignent par moments 40 km/h, sans provoquer de phénomènes notables.

Ce dimanche 16 novembre s’annonce donc comme une journée charnière, où les contrastes météorologiques façonnent une météo sous influence de plusieurs régimes climatiques. Les habitants des wilayas concernées par les averses devront garder un œil sur l’évolution du ciel, tandis que le Sud profitera d’un calme relatif avant l’arrivée possible d’autres perturbations au cours de la semaine.