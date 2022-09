Météo Algérie : retour de la pluie sur 17 wilayas ce 30 septembre

La pluie semble de retour ce week-end dans différentes régions du pays. Pour ce vendredi 30 septembre 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a émis plusieurs alertes à la vigilance, mettant en garde contre des averses de pluie qui affecteront pas moins de 17 wilayas.

Dans son premier bulletin météorologique spécial (BMS), Météo Algérie a mis en garde contre des pluies qui affecteront les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Ain Defla, Relizane et Mascara. La validité de cette alerte à la vigilance de niveau 2 et de couleur orange s’étalera ce vendredi de 3h00 jusqu’à 15h00, avec des quantités de pluies qui atteindront entre 20 et 40 mm localement.

L’ONM a aussi émis un deuxième BMS, de niveau 2 et de couleur orange, mettant en garde contre les pluies qui affecteront les wilayas de Bechar, le sud de Naama, Beni Abbes et le nord Tindouf. La validité de cette alerte s’étalera à compter de ce vendredi à 15h00 jusqu’à samedi à 9h00 et les quantités de pluies atteindront entre 20 et 30 mm localement.

En outre, Météo Algérie a placé en vigilance jaune plusieurs wilayas du nord, mettant en garde contre des pluies orageuses qui pourront atteindre les 25 mm localement. En effet, il s’agit des wilayas de Sidi Bel Abbes, Alger, Boumerdes et Blida.

Par ailleurs, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune les wilayas de Béchar, El Bayadh, El Meniaa, Timimoun, Béchar, Beni Abbes, Adrar et Tindouf. Mettant en garde contre des vents violents et des vents de sables qui les affecteront ce 30 septembre.

Météo Algérie : les prévisions pour ce vendredi 30 septembre

Dans son bulletin météorologique de ce 30 septembre, l’ONM a prévu un ciel nuageux avec quelques pluies parfois sous forme d’orages sur les régions côtières et intérieures de l’ouest du pays.

Concernant l’est et le centre, Météo Algérie a prévu un ciel passagèrement nuageux avec quelques pluies parfois orageuses en début d’après-midi sur les régions côtières et intérieures et un ciel généralement voilé avec quelques nuages au niveau des haut plateaux et des Aurès.

De plus, l’ONM a prévu un ciel généralement nuageux sur l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili et le Sahara de l’est et un ciel généralement nuageux accompagné de quelques pluis en début d’après-midi a Béchar et un ciel généralement dégagé sur les autres régions du sud du pays.

Enfin, Météo Algérie a communiqué les températures maximales attendues aujourd’hui. Révélant qu’elles oscilleront entre 20 et 28 °C sur les régions côtières, entre 15 et 29 °C sur les régions intérieures du pays et entre 18 et 43 °C sur les régions Sahariennes.