Météo Algérie : retour de la pluie et baisse du mercure ce 25 mai

Depuis presque une semaine, le beau temps a dominé sur la majorité des wilayas du pays, et les températures ont connu une hausse très importante. Mais ce mercredi 25 mai 2022, marquera le retour de la pluie, en particulier sur les régions du nord.

L‘Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS), de niveau 1 pluie et orage. Les wilayas concernées par ce BMS sont : Béjaia, Annaba, Skikda, Jijel, Tamanrasset et In Guezzam.

Concernant les régions ouest du pays, le ciel sera souvent voilé à partir de l’après-midi avec quelques pluies parfois sous forme d’averses orageuses.

Pour ce qui est des régions entre et est, le ciel sera partiellement voilé devenant nuageux à partir de l’après-midi avec des pluies parfois sous forme d’averses orageuses.

Enfin, concernant les régions Sahariennes, le ciel sera voilé de l’extrême sud vers le Hoggar et le Tassili avec des développements orageux isolés durant l’après-midi ; engendrant quelques averses de pluie.

On notera aussi un ciel dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Quelles seront les températures pour ce mercredi 25 mai ?

Pour ce mercredi 25 mai 2022, le mercure affichera une baisse, après quelques jours de canicule. Les températures maximales prévues pour cette même journée seront entre 19 et 26 degrés sur les zones côtières ; entre 20 et 33 degrés dans les régions intérieures du pays et de 27 à 43 degrés dans les wilayas du sud, précise encore la même source.