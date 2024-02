Météo Algérie : retour de la pluie et baisse des températures dès demain

Le passage d’une perturbation météorologique en Algérie à partir de demain va provoquer un changement radical dans les conditions climatiques. Selon les prévisions météorologiques, les régions du nord du pays seront les plus touchées.

Demain, les régions du nord de l’Algérie connaîtront des précipitations abondantes, principalement dans l’ouest et le centre du pays. Des rafales de vent pouvant atteindre jusqu’à 60 km/h sont également prévues dans le nord, avec une possibilité de sable soulevé dans certaines zones.

Les températures varieront entre 20 et 23 degrés Celsius sur les régions côtières, entre 15 et 20 degrés Celsius dans les régions intérieures, et entre 19 et 30 degrés Celsius dans les régions du sud.

Les modèles météorologiques indiquent que les régions du nord du pays devraient recevoir des pluies importantes, pouvant dépasser les 50 mm par endroits. Ces précipitations devraient persister tout au long de la semaine, par intermittence.

Les régions montagneuses situées à plus de 1100 mètres d’altitude connaîtront des chutes de neige à partir de demain soir.

Baisse significative des températures

En raison de ces conditions météorologiques perturbées, les températures chuteront notablement, se situant entre 8 et 16 degrés Celsius dans les régions du nord.