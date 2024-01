Météo Algérie : retour de la pluie, de la neige et du froid dès ce jeudi

À partir de jeudi, les régions nord du pays seront impactées par une perturbation atmosphérique, apportant des pluies abondantes et des chutes de neige sur les hauteurs intérieures à partir de samedi.

Selon Météo Algérie demain, le mercredi 3 janvier verra des conditions allant de ensoleillé à nuageux dans les régions nord, avec des vents atteignant 30 km/h. Le sud restera ensoleillé, avec des vents allant jusqu’à 40 km/h.

Les températures varieront entre 20 et 24 degrés sur les zones côtières, entre 16 et 22 degrés à l’intérieur des terres, et entre 19 et 31 degrés dans le sud.

Perturbations météorologiques à partir de jeudi au nord du pays

En effet, à partir de jeudi prochain, le temps verra un changement notable dans les conditions météorologiques. Une série de perturbations atmosphériques, de modérées à fortes, apporteront des pluies importantes, allant de 20 à 40 mm, en commençant par les régions ouest. Ces perturbations toucheront ensuite les régions centrales et orientales, dépassant parfois 50 mm vendredi et samedi.

Les wilayas d’Annaba, Béjaïa, Jijel, Skikda, Constantine, Bordj Bou Arréridj, Tébessa, Alger, Blida, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, El Oued, Guelma, Tiaret, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Aïn Témouchent, et Chlef seront particulièrement touchées par ces pluies.

En plus des pluies, la perturbation atmosphérique apportera des chutes de neige abondantes sur les hauteurs dépassant les 1000 mètres à partir de samedi prochain.

Les températures diminueront pendant cette période de perturbations météorologiques, oscillant entre 10 et 16 degrés dans le nord et chutant jusqu’à -2 degrés Celsius la nuit dans les régions intérieures.