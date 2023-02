Météo Algérie : retour de la pluie dans 7 wilayas ce 8 février

Bien qu’en retard, la saison hivernale a fait son retour dans notre pays. Depuis le début du mois de janvier, la pluie, la neige et le froid marquent les prévisions météorologiques. Pour ce mercredi 8 février 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas de l’est en vigilance jaune mettant en garde contre les averses de pluie.

Sur sa carte interactive, Météo Algérie a placé en vigilance jaune six (6) wilayas de l’est du pays, mettant en garde contre des averses de pluie. D’après la même source, il s’agit de Béjaia, Tizi Ouzou, Annaba, Skikda, Jijel et El Tarf. De plus, l’ONM a aussi placé en vigilance jaune la wilaya de Ouargla, mettant en garde contre des orages de pluie.

La neige pourrait faire son retour cette semaine, car pour ce mercredi 8 février, les services de Météo Algérie ont fait savoir que « quelques flocons de neige seront observés en fin de nuit sur les sommets des monts, notamment celui du Djurdjura et des Babors ».

Quelles sont les prévisions pour ce 8 février ?

Concernant les prévisions météorologiques pour ce mercredi, l’ONM a indiqué qu’ « un ciel dégagé à peu nuageux couvrira les régions ouest du pays ». Tandis qu’ « un ciel passagèrement nuageux avec quelques pluies éparses couvrira les régions centre et est ».

Enfin, au niveau des régions sahariennes, Météo Algérie a prévu un « ciel souvent voilé à localement nuageux avec quelques pluies parfois orageuses sur les régions allant de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central et oriental ». Et « un ciel généralement dégagé à partiellement voilé sur les autres régions ».

Météo Algérie : les températures pour ce mercredi

Par ailleurs, les services de l’ONM ont fait savoir que les températures maximales prévues ce mercredi 8 février 2023 oscielleront entre 14 °C et 17 °C sur les régions côtières, entre 10 °C et 18 °C sur les régions intérieures. Et entre 15 °C et 33 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 13 °C à Mila et à Médéa, 14 °C à Skikda, 15 °C à Tenes et à Jijel. Mais aussi 16 °C à Oran, à Guelma et à Alger. 18 °C à Chlef et à M’Sila, 19 °C à El Oued, 22 °C à Adrar, et enfin, 29 °C à Bordj Badji Mokhtar.