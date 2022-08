Météo Algérie : retour de la pluie dans 3 wilayas ce 24 août

Après plusieurs jours de canicule et de chaleur excessive, le mercure est redescendu au Nord du pays et le beau temps estival s’est installé. Toutefois, pour ce mercredi 24 août, l’Office national de la météorologie (ONM) a prévu le retour de la pluie dans trois wilayas du Sud du pays.

Sur sa carte interactive, Météo Algérie a placé en vigilance jaune les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam. Mettant en garde contre les pluies orageuses qui les affecteront ce mercredi.

Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce 24 août ?

Dans son bulletin météorologique de ce 24 août, l’ONM a prévu un ciel généralement dégagé sur les régions Nord du pays. Concernant les régions Sahariennes, Météo Algérie a prévu un ciel souvent voilé de l’extrême sud vers le Hoggar et le long de la frontière algéro-malienne. Et un ciel généralement dégagé sur les autres régions.

Par rapport aux températures maximales attendues aujourd’hui, Météo Algérie a d’abord indiqué qu’elles oscilleront entre 29 et 35 degrés Celsius sur les régions côtières, avec 29 °C à Béjaia, 30 °C à Tenes, 32 °C à Oran et 34 °C à Alger.

Ensuite, l’ONM a fait savoir que les températures varieront entre 30 et 41 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays. Avec 34 °C à Sétif et Guelma, 36 °C à Bouira et 38 °C à Saida.

Enfin, les régions sahariennes connaîtront des températures qui oscilleront entre 36 et 47 degrés Celsius. Avec 41 °C à Béchar, 40 °C à El Oued et 47 °C à Adrar ; a encore indiqué Météo Algérie.