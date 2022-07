Météo Algérie : retour de la pluie dans 2 wilayas ce 29 juillet

La chaleur persiste dans différentes régions du pays, mais la pluie semble être de retour. L’Office national de la météorologie (ONM) a mis en garde, dans son bulletin de ce vendredi, 29 juillet, contre des pluies orageuses qui s’abattront sur deux wilayas du Sud.

Sur sa carte interactive, Météo Algérie a placé en vigilance jaune les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. Mettant en garde contre des averses de pluies orageuses qui affecteront ces régions ce vendredi.

Dans son bulletin météorologique de ce 29 juillet, l’ONM a fait savoir qu’un ciel généralement dégagé couvrira les régions Nord du pays. Toutefois, poursuit la même source, à l’Ouest, le ciel se voilera en soirée.

Concernant les régions Sahariennes, l’ONM a indiqué qu’un ciel souvent voilé s’étalera de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili ainsi que le long de la frontière algéro-malienne. Par ailleurs, Météo Algérie a noté que le ciel sera partiellement voilé sur le Sud, Sud-Ouest et le Nord Sahara.

Météo Algérie : les températures pour ce vendredi 29 juillet

Concernant les températures maximales prévues ce vendredi, 29 juillet ; Météo Algérie a d’abord indiqué qu’elles oscilleront entre 29 et 39 degrés Celsius sur les régions côtières, avec 33 °C à Annaba, 34 °C à Skikda, Jijel et Alger et 36 °C à Tlemcen.

Ensuite, l’ONM a fait savoir que les températures varieront entre 35 et 44 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays. Avec 38 °C à Medea, 39 °C à Tebessa et Tiaret, 41 °C à Batna et Saida.

Enfin, les régions sahariennes connaîtront des températures qui oscilleront entre 36 et 47 degrés Celsius. Avec 44 °C à Biskra, 45 °C à Timimoun et 46 °C à Tindouf ; a encore fait savoir Météo Algérie.