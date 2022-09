Météo Algérie : retour de la pluie dans 14 wilayas ce 16 septembre

La pluie annonce son retour ce week-end dans différentes régions du pays. Pour ce vendredi 16 septembre 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a mis en garde contre des pluies orageuses qui affecteront 14 wilayas du centre et de l’est.

Dans une alerte à la vigilance de niveau 1 et de couleur jaune, Météo Algérie a mis en garde contre des pluies orageuses qui affecteront plusieurs régions ce vendredi et dont la quantité atteindra les 20 mm localement.

Les wilayas concernées par cette alerte sont Tizi Ouzou, Béjaia, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Sétif, Jijel, Mila, Constantine, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma, El Tarf, Annaba et Skikda. D’après la même source, cette alerte est valable ce vendredi de 9 heures jusqu’à 15 heures.

Les prévisions météorologiques pour ce vendredi ?

Par ailleurs, dans son bulletin météorologique de ce 16 septembre, l’ONM a prévu un ciel passagèrement nuageux avec quelques pluies sur les régions ouest et centre. Et un ciel souvent voilé à localement nuageux, parfois pré-orageux, sur les régions est. Concernant les régions sahariennes, Météo Algérie a prévu un ciel généralement dégagé.

En outre, Météo Algérie a indiqué que les températures maximales attendues aujourd’hui oscilleront entre 27 et 31 °C sur les régions côtières, entre 31 et 36 °C sur les régions intérieures du pays et entre 36 et 45 °C sur les régions Sahariennes.

Ainsi, l’ONM a prévu 27 °C à Tenes, 29 °C à Jijel, à Tipaza et a Saida, 31 °C à Tlemcen et à Sétif, 39 °C à Béchar et respectivement 44 et 45 °C à El Oued et Adrar.