Météo Algérie : retour de la pluie dans 11 wilayas ce 5 juillet

Bien que la chaleur persiste, la pluie annonce son retour dans plusieurs régions du pays. Ce mardi 5 juillet 2022 ; les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont mis en garde contre des averses de pluies ainsi que la canicule qui affecteront plusieurs wilayas.

Dans son bulletin météorologique de ce mardi 5 juillet ; les services de l’ONM ont indiqué qu’un ciel partiellement voilé marquera les régions Nord du pays ainsi que les régions Sahariennes. Tandis qu’un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions du pays.

Sur sa carte interactive ; Météo Algérie a placé en vigilance jaune les wilayas de : Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saida, Tiaret, Tissemsilt, Medea, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Setif, Mila et Oum El Bouaghi. En effet, l’ONM a mis en garde contre des averses de pluies orageuses dont les quantités atteindront les 15 mm localement. Et ce, à compter de 15 heures aujourd’hui, jusqu’à 21 heures dans les régions indiquées.

Concernant les wilayas de : Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Timimoun et Beni Abbes. Météo Algérie les a aussi placées en vigilance jaune contre la canicule ; avec des températures atteignant les 48 °C.

Météo Algérie : quelles températures pour ce 5 juillet ?

Quant aux températures maximales pour ce mardi 4 juillet ; l’ONM a prévu des températures qui oscilleront entre 30 et 36 degrés Celsius sur les régions côtières. Avec 30 °C à Jijel, 23 °C à Oran et à El Tarf et 36 °C à Tipaza.

Les températures varieront entre 36 et 43 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays. Avec 37 °C à Médea, 43 °C à Mascara et 39 °C à Tebessa, Tiaret et Sétif.

Les régions sahariennes connaîtront des températures caniculaires qui oscilleront entre 36 et 47 degrés Celsius. Avec 43 °C à Béchar, 47 °C à Adrar et 44 °C à El Menia.