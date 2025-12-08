Météo Algérie : retour de la pluie ce lundi 8 décembre, voici les wilayas en alerte !

Après quelques jours de répit, le calme météo cède déjà du terrain. La stabilité observée sur une grande partie du pays laisse place à un changement notable ce lundi 8 décembre. Les wilayas du Sud se retrouvent en première ligne, avec un cocktail de vent, de pluie orageuse et de sable qui annonce une fin de journée mouvementée. Voici ce que vous réserve le temps aujourd’hui.

Dès ce matin, les services de météorologie ont tiré la sonnette d’alarme. Ils annoncent un renforcement du vent et des averses orageuses intenses dans plusieurs régions sahariennes.

La journée s’ouvre sous une atmosphère lourde, où le ciel se charge progressivement au fil des heures, avant de basculer dans un épisode pluvieux plus marqué en soirée.

Les prévisionnistes lancent une première alerte pour avertir d’un épisode orageux localement important. Les pluies devraient commencer à tomber à partir de 18 h, pour se prolonger jusqu’à 6 h du matin mardi.

Cette dégradation touchera particulièrement trois wilayas du Sud : Adrar, In Salah et Tamanrasset, où les cumuls pourraient dépasser les seuils habituels pour la saison. Les habitants doivent s’attendre à des averses courtes, mais vigoureuses, accompagnées parfois de coups de tonnerre soudains.

Alerte météo en Algérie : de fortes rafales de vent attendues dans ces wilayas

En parallèle, une seconde alerte met en lumière un autre phénomène préoccupant : des vents très forts associés à un soulèvement dense et persistant de sable.

Ces conditions compliqueront la visibilité sur les routes et créeront une gêne notable dans les zones désertiques. Cette situation concerne les wilayas de Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, où les rafales devraient rester intenses jusqu’à la mi-journée.

Ces deux phénomènes combinés façonnent une journée particulièrement agitée dans le Sud, alors que le reste du pays conserve un ciel plus calme.

En bref…

Les régions du Nord et du Centre bénéficient encore d’une atmosphère plus stable, mais les perturbations annoncées au Sahara pourraient influencer progressivement les conditions atmosphériques dans les jours à venir.

Les services de météorologie recommandent la vigilance, notamment pour les usagers de la route, les habitants des zones désertiques exposées aux vents de sable, et les régions susceptibles de subir des crues soudaines lors des averses orageuses.

Ainsi, ce lundi 8 décembre s’impose donc comme une journée charnière dans cette transition vers un temps plus instable. Le retour de la pluie rappelle que, même au cœur d’une période apparemment calme, l’hiver n’a pas dit son dernier mot.