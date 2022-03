Météo Algérie : retour de la pluie dès ce soir

Après plusieurs semaines marquées par un manque de précipitations, la pluie a fait son retour durant la fin du mois de février et fera encore son retour, par l’ouest du pays à partir de la journée d’aujourd’hui en soirée, jeudi 3 mars 2022, puis au centre et est du pays à partir de demain vendredi 4 mars. Sur le reste des régions, le temps sera encore voilé et nuageux pour cette journée.

Dans sa carte de vigilance, l’Office national de météorologie (ONM) place 10 wilayas de l’ouest du pays en alerte de niveau 1 « vigilance jaune pluie orageuse ». Il s’agit des wilayas de Sidi Bel Abbes, Relizane, Tiaret, Chlef, Mostaganem, Ain Temouchent, Chlef, Saida, Mascara et Oran.

Donc pour la journée d’aujourd’hui jeudi 03 mars, selon les prévisions de l’ONM, les régions de l’ouest du pays, connaitront un temps dégagé à partiellement voilé, devenant de plus en plus nuageux durant la soirée avec quelques pluies pouvant être orageuses. Les régions du centre et de l’est auront droit à une alternance entre des éclaircies et des passages nuageux, devenant voilé en soirée au centre du pays. Quant aux régions du sud du pays, le ciel sera dégagé à partiellement nuageux.

Les températures afficheront une certaine stabilité pour ce jeudi 3 mars, le mercure affichera : entre 15 et 22 degrés sur les régions côtières, entre 12 et 21 degrés sur les régions de l’intérieur, et entre 17 et 37 degrés dans les régions du sud du pays.

Prévisions météorologiques pour la semaine prochaine

La fin de la semaine devrait être marquée par des perturbations qui toucheront l’ensemble des wilayas du pays. Ceci devrait se poursuivre pour le début de la semaine prochaine, toujours selon les prévisions. Les wilayas du nord du pays, connaitront donc à nouveau un temps pluvieux et ce à cause d’une perturbation qui pour la semaine prochaine devrait arriver à partir des régions de l’est du pays. Cette perturbation qui devrait arriver du côté est à partir de dimanche prochain, puis toucher les wilayas du centre à partir de lundi. Ces perturbations devraient selon les prévisions durer jusqu’à la fin de la semaine prochaine.

Quant aux températures, elles connaitront une baisse sensible durant cette perturbation, et cela surtout en matinée et la nuit, on pourrait enregistrer des températures allant de -5 à 0 degrés dans les wilayas de l’intérieur, et entre 2 et 7 degrés dans les wilayas côtières. Alors que les températures enregistrées durant la journée ne devraient pas dépasser les 12 degrés au Nord, et 25 degrés au Sud.