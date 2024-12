Météo Algérie : retour de la neige et du verglas dans plusieurs wilayas ce mardi 31 décembre

Le mardi 31 décembre 2024, l’Algérie connaîtra des conditions météorologiques variées selon les régions, influencées par la diversité climatique du pays.

Régions côtières

À Alger, la capitale, la journée débutera sous un ciel partiellement nuageux, avec des températures matinales autour de 12 °C. Au fil de la journée, les éclaircies seront de plus en plus présentes, permettant au mercure d’atteindre environ 16 °C l’après-midi. Aucune précipitation n’est attendue, offrant des conditions idéales pour les activités de plein air en cette veille du Nouvel An.

À Oran, des conditions similaires sont prévues, avec des températures oscillant entre 11 °C et 17 °C. Le ciel sera dégagé tout au long de la journée, garantissant une atmosphère agréable pour les habitants et les visiteurs.

Régions intérieures

À Sétif, la matinée sera fraîche avec un ciel dégagé, offrant une ambiance ensoleillée dès les premières heures. Les températures matinales avoisineront les 4 °C, augmentant progressivement pour atteindre environ 12 °C l’après-midi. Aucune précipitation n’est prévue, assurant une journée sèche pour les résidents.

À Tébessa, les prévisions indiquent une matinée froide avec des températures autour de 3 °C, accompagnées d’un vent léger en provenance de l’est-nord-est. Au cours de la journée, le thermomètre grimpera jusqu’à environ 10 °C. Le ciel restera dégagé, sans risque de précipitations, offrant une journée ensoleillée malgré la fraîcheur.

Régions sahariennes

Dans le Sahara algérien, notamment à Ouargla, les températures seront plus clémentes. La journée commencera avec des températures autour de 10 °C, s’élevant jusqu’à 20 °C l’après-midi. Le ciel sera majoritairement dégagé, garantissant une journée ensoleillée sans précipitations.

Quelles températures fera-t-il ce mardi ?

Pour l’ensemble du pays, les températures du 31 décembre 2024 seront conformes aux moyennes saisonnières, avec des maximales variant entre 16 °C et 20 °C dans les régions côtières et sahariennes, et des minimales plus fraîches dans les zones intérieures. Le risque de précipitations est faible sur l’ensemble du territoire, suggérant une journée globalement sèche.

Il est conseillé aux habitants des régions intérieures de se vêtir chaudement en raison des températures matinales basses. Pour ceux qui prévoient des activités en extérieur, notamment en soirée pour célébrer le Nouvel An, il est recommandé de consulter les prévisions locales actualisées et de prévoir des vêtements adaptés aux variations de température entre le jour et la nuit.