Météo Algérie : retour de la neige et du verglas dans plusieurs régions ce 02 janvier

Le jeudi 2 janvier 2025, l’Algérie connaîtra des conditions météorologiques variées selon les régions. Dans le nord du pays, notamment à Alger, la journée débutera sous un ciel partiellement nuageux, avec de faibles risques d’averses en matinée. Les éclaircies seront plus fréquentes l’après-midi, offrant des périodes ensoleillées.

Prévisions météorologiques pour le jeudi 2 janvier 2025 en Algérie

À Oran, des pluies et bruines occasionnelles sont attendues le matin, suivies d’éclaircies l’après-midi. Annaba bénéficiera d’un temps en partie ensoleillé tout au long de la journée. Dans les régions intérieures, comme Batna, le ciel sera plutôt nuageux avec une ou deux averses possibles. Biskra, quant à elle, profitera d’un temps en partie ensoleillé, devenant plus chaud et agréable au fil de la journée.

Les régions côtières de Béjaïa et Tlemcen connaîtront des alternances de nuages et de soleil, avec quelques averses possibles l’après-midi. Dans le sud, notamment à Ouargla, le temps restera généralement sec avec des températures agréables.

Températures prévues

Les températures varieront considérablement selon les régions.

À Alger, les maximales atteindront environ 16°C, avec des minimales autour de 12°C. Oran enregistrera des températures oscillant entre 6°C le matin et 17°C l’après-midi. Annaba connaîtra des températures comprises entre 8°C et 16°C.

À Batna, les températures seront plus fraîches, avec des minimales de 4°C et des maximales de 11°C. Biskra bénéficiera de températures plus clémentes, variant de 11°C à 20°C. Béjaïa et Tlemcen auront des températures similaires, avec des minimales autour de 7°C et des maximales atteignant 17°C. Dans le sud, à Ouargla, les températures seront plus élevées, oscillant entre 10°C et 20°C.

Il est conseillé aux habitants et aux visiteurs de se préparer en conséquence, en tenant compte des variations régionales et des possibles précipitations, notamment dans les zones côtières et montagneuses.

six wilayas en vigilance orange pour fortes pluies et neige

Météo Algérie a émis un bulletin d’alerte plaçant six wilayas sous vigilance orange en raison de conditions météorologiques défavorables. Les wilayas concernées sont Naama, El Bayadh, Tiaret, Djelfa, M’sila et Ouled Djellal. Des précipitations importantes sont attendues dans ces régions, accompagnées de chutes de neige et de verglas sur les hauteurs.

Les autorités appellent les habitants à la prudence, en particulier sur les routes où la visibilité pourrait être réduite et les chaussées glissantes.Par ailleurs, les wilayas de Ghardaïa, Touggourt et El Oued sont placées en alerte jaune pour des vents de sable pouvant réduire la visibilité et compliquer les déplacements. Les populations locales sont invitées à limiter leurs déplacements et à protéger leurs habitations des infiltrations de sable.

Météo Algérie recommande aux citoyens de suivre les bulletins météorologiques actualisés et de prendre les précautions nécessaires face à ces conditions climatiques. Les services de protection civile sont en état d’alerte pour intervenir en cas d’urgence.