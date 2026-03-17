Météo Algérie : retour au calme dès ce 17 mars ? Vents violents et pluies persistants dans ces régions

Après plusieurs jours marqués par une perturbation météorologique active ayant touché de nombreuses wilayas du pays, les conditions atmosphériques commencent progressivement à s’améliorer. La situation évolue vers un retour graduel de la stabilité météo sur une grande partie du territoire national.

Toutefois, certaines régions continuent d’enregistrer des phénomènes météorologiques parfois soutenus. Pour la journée de ce mardi 17 mars, les services de l’Office national de la météorologie (ONM) maintiennent plusieurs alertes concernant notamment des vents violents dans l’est du pays et des pluies attendues dans l’extrême sud-ouest. Ces alertes s’inscrivent dans la continuité de l’épisode de perturbations qui a traversé le pays ces derniers jours, apportant pluies abondantes, neige sur les reliefs et rafales de vent dans plusieurs régions.

Météo Algérie : une accalmie progressive sur une grande partie du territoire

La perturbation météorologique qui a affecté le pays depuis la fin de la semaine dernière commence désormais à perdre en intensité. Dans plusieurs wilayas du nord et du centre, le temps retrouve progressivement davantage de stabilité, avec des précipitations qui deviennent plus rares et un ciel qui s’éclaircit par moments.

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Cette évolution marque la fin progressive d’un épisode météo particulièrement agité, qui a apporté d’importantes quantités de pluie dans plusieurs régions et provoqué le retour de la neige sur certains massifs montagneux.

Les prévisions de l’ONM indiquent toutefois que l’atmosphère reste encore instable dans certaines zones, notamment dans l’est et le sud du pays, où des phénomènes localisés continuent de se manifester.

BMS en Algérie : des vents violents persistent dans l’est du pays

Malgré l’amélioration générale attendue dans plusieurs régions, les services météorologiques maintiennent une alerte de niveau 2 pour vents violents dans certaines wilayas de l’est.

Les régions de Biskra, Batna, Khenchela et Tébessa restent concernées par ces rafales soutenues. Selon l’ONM, des vents de secteur nord à nord-ouest soufflent entre 60 et 70 km/h, avec des rafales pouvant atteindre ou dépasser localement les 80 à 90 km/h.

Cette alerte reste en vigueur jusqu’à ce mardi 17 mars à 12h00. Dans ces régions, ces vents pourraient soulever localement de la poussière ou du sable, notamment dans les zones steppiques et semi-arides, ce qui risque de réduire la visibilité sur certains axes routiers.

Alerte météo « oraneg » : de fortes pluies attendues ce mardi !

Parallèlement aux vents soutenus observés dans l’est, les services de l’ONM annoncent également un épisode pluvieux dans l’extrême sud-ouest du pays. La wilaya de Tindouf figure en effet sous alerte de niveau 2 pour des pluies parfois soutenues. Les précipitations attendues pourraient atteindre entre 20 et 40 millimètres, des quantités relativement importantes pour cette région saharienne.

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Selon les prévisions météorologiques, cet épisode pluvieux devrait débuter ce mardi 17 mars à partir de 15h00 et se poursuivre jusqu’à mercredi 18 mars à 15h00.